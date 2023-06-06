Эмили Ратаковски вышла на прогулку в винтажных штанах Dolce & Gabbana (фото)

Звезда подиумов начала Месяц гордости в брюках в радужную полоску.

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски надела красочные брюки на вечеринку в Нью-Йорке в первые выходные Месяца гордости 2023 года. Об этом пишет PageSix.

Июнь — представляет собой не только приход лета и начало летних каникул, но также является и Месяцем Гордости (Pride Month), когда ЛГБТ-сообщества всего мира собираются вместе и отмечают свободу и гордость быть теми, кто они есть.

Модель, которой в среду исполняется 32 года, также праздновала свой предстоящий день рождения. Знаменитость надела белый топ и винтажные брюки Dolce & Gabbana с низкой посадкой. На них был бледно-лиловый пояс и цветные вставки из замши.

Основательница бренда купальников Inamorata сделала пышную волнистую прическу, яркий макияж и дополнила образ ожерельем из желтых драгоценных камней. Серебряная кольчужная сумка и сандали с открытым носком завершили ансамбль Ратаковски.

В радужном образе Эмили появилась после того, как недавно призналась, что хочет исследовать свою бисексуальность. В интервью модель польско-еврейского происхождения заявила, что хотела бы встречаться с женщиной и "ждет, когда появится подходящая".

Накануне Ратаковски вышла на улицы города в полупрозрачном платье Burberry. Клетчатый ансамбль звезды в бельевом стиле был отделан черным кружевом, и она сочетала его с черными ковбойскими сапогами.

Ранее Фокус писал, что Эмили Ратаковски рассказала о своей личной жизни после развода.