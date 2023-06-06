Почему собаки едят траву, и опасно ли это: ответы экспертов

Согласно исследованиям, около 70% собак, особенно молодых, едят траву на прогулках.

Собаки во время прогулок с хозяевами часто едят траву, что вызывает определенное беспокойство у их владельцев. Люди задаются вопросом, почему животные это делают, и не опасно ли такое для их здоровья. Директор Британской хартии поведения и дрессировки собак и соучредитель Zigzag Лорна Винтер ответила на этот вопрос, пишет Daily Mail.

По ее словам собаки часто жуют траву, и этому может быть несколько причин. Такие травы, например, как подмаренник льновый (Galium aparine), приятны на вкус для щенков. Кроме того, подобным способом животные могут пытаться привлечь внимание своего владельца и хотят, чтобы человек поиграл с ними.

Лорна также говорит, что жевание травы собаками может указывать на недостаток клетчатки в их рационе, и они ищут больше грубых кормов.

По информации авторов ресурса Тhe Кennel Сlub, поедание травы является обычным и естественным поведением для собак.

Собакам может просто нравиться вкус и запах травы Фото: Getty

Собаки едят траву потому что:

Им это нравится.

Мы склонны думать, что собаки в основном едят мясо, но для них нормально есть и мясо, и растения. Поедание травы, по-видимому, более распространено в период с апреля по август, и вполне возможно, что погода и время года могут изменить ее вкус, текстуру или запах.

Им скучно.

Если ваша собака не получает достаточной умственной стимуляции, она может перейти к поеданию травы, копанию или жеванию.

Широко распространено мнение, что собаки едят траву либо для того, чтобы вылечиться, либо для того, чтобы успокоить желудок. Однако опрос владельцев около 1500 собак в 2008 году показал, что менее 1 из 10 собак проявляли признаки болезни до того, как они ели траву, и только четверть регулярно болела после этого. Хотя у некоторых собак бывает рвота, это происходит не всегда, и это исследование показывает, что на самом деле собаки чаще не болеют после употребления травы.

Им нужна клетчатка. Ученые предположили, что некоторые собаки могут есть траву, чтобы попытаться получить больше клетчатки в своем рационе. В одном случае, о котором сообщили исследователи, собака регулярно ела траву и болела в течение семи лет, но это прекратилось после того, как ее посадили на диету с высоким содержанием клетчатки.

Помогает избавиться от паразитов. Некоторые собаки могут регулярно есть траву, чтобы избавиться от любых паразитов, которые могут быть в их кишечнике. Непереваренная трава помогает очистить кишечник, оборачиваясь вокруг любых паразитов и удаляя их, когда трава выходит из пищеварительного тракта.

Моменты, которые должны насторожить владельцев животного:

Собака не ест ничего, кроме травы.

Ест слишком много травы.

Продолжает есть траву, а потом рвет.

Выглядит нездоровой.

В таком случае необходима консультация ветеринарного врача.

Нормально ли, что собаки едят траву?

Да. Опрос 1500 владельцев собак показал, что почти 70% собак едят растения каждый день или хотя бы раз в неделю. Было обнаружено, что такое поведение особенно характерно для молодых собак. Собаки всеядны, поэтому для них естественно есть и растения, и мясо. Траву, кстати, едят не только домашние собаки, но и те, которые живут на природе.

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