Ветеринар назвала пять пород собак, которые бы она никогда не завела, и объяснила, почему

Врач Кэтрин Хенстридж дает рекомендации, исходя из многолетнего опыта работы с собаками.

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Для каждого, у кого есть собака, его любимец – самый лучший. Однако ветеринар из Великобритании под ником Cat The Vet, она же Кэтрин Хенстридж, у которой свыше 300 тысяч подписчиков в TikTok и десятки тысяч в других соцсетях, считает, что далеко не все породы подходят для содержания из-за проблем со здоровьем. В своем блоге она рассказала, каких бы собак не стала покупать, и объяснила, с чем это связано. При этом врач подчеркнула, что это – ее мнение, и в его правильности она убедилась за годы работы с животными.

Немецкая овчарка

"Абсолютно красивые собаки, выведенные для охраны. Но они созданы не для охраны, а для того, чтобы быть подозрительными и тревожными, что делает их очень реактивными собаками. Если у них есть плохой опыт, они никогда его не забывают. Они красивые, но они большие. Они мощные, и они могут быть очень, очень сложными", – говорит ветеринар.

Брахицефалы

"Далее любая из наших пород с плоским лицом. Опять же, совершенно сказочные маленькие собачки, но они не заслуживают таких страданий. И я абсолютно просто не могу способствовать этим страданиям, намеренно владея ими", – отметила Кэтрин. Брахицефалы – это породы собак с приплюснутой, укороченной мордой. Благодаря необычной внешности (большие глаза, курносые носы) эти породы необычайно популярны: это бульдоги, пекинесы, мопсы, шарпеи, ши-тцу, гриффоны (броссельские и бельгийские), боксеры, лхасские апсо, японские хины, бордосские доги, померанские шпицы и чиа-хуа.

Но владельцам таких собак не стоит забывать, что расплатой за подобную внешность могут стать проблемы со здоровьем, виной чему аномалии строения костной ткани и избыточное количество мягких тканей головы.

Бульдог Фото: Live Science

Бордер-колли

Бордер-колли — порода собак, выведенная на границе Шотландии и Англии. Отсюда и название породы — border (граница). Они относятся к пастушьим породам. Изначально бордер-колли были выведены для работы с овцами, однако позднее появились скотогонные разновидности, для пастьбы крупного рогатого скота.

"Номер три — рабочий бордер-колли. Я вижу довольно много таких на практике, купленных на фермах и содержащихся в качестве домашних животных. И огромное количество из них имеют проблемы с психическим здоровьем, потому что этим собакам нужна работа. У меня просто нет времени в моей жизни, чтобы вложить в них достаточно, чтобы убедиться, что они живут со мной своей лучшей жизнью, – подчеркнула ветеринар.

Бордер-колли Фото: Claudia Fugazza

Шарпей

"Номер четыре — это шарпей, просто порода, которая лично мне не нравится. Но опять же, множество проблем со здоровьем и множество поведенческих проблем, которые часто связаны с тем фактом, что из-за их здоровья они испытывают боль и дискомфорт, и это делает их сварливыми", – продолжила Хенстридж

Доктор имеет в виду то, что шарпей действительно не отличается крепким здоровьем. Из-за складчатой кожи эти собаки предрасположены к интертриго (дерматит кожных складок), хейлитам (воспалениям губ), заворотам век и эктопическим ресницам. Встречается у породы грозное заболевание – наследственная (семейная) лихорадка шарпеев.

Шарпей Фото: Harvey/Instagram

Крупные породы собак

"И номер пять — это сенбернар или любая другая собака крупной породы с огромными челюстями, потому что, честно говоря, я просто не могу справиться со слюнями. Однажды у меня была клиентка, которая рассказала мне, что ее собака обслюнявила потолок. Мой рост около 160 см, и мне понадобится стремянка, чтобы добраться до него. И, честно говоря, в моем доме более чем достаточно вещей для уборки, и мне не нужно беспокоиться о потолках. В общем, очень милые собаки, очень милые. У этого парня на фото его мишка. Но, честно говоря, я недостаточно хорошая домохозяйка, чтобы угнаться за этими парнями", – отметила Кэтрин.

Ранее Фокус писал о том, какие породы кошек также чреваты проблемами в случае их покупки.