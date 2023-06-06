Иванка Трамп показала второе платье за $6500 со свадьбы принца Иордании

Дочь бывшего президента США надела платье от одного из любимых дизайнеров Кейт Миддлтон.

41-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, показа второй наряд, в котором она была 1 июня на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль-Саиф, дочери богатого бизнесмена из Саудовской Аравии. Фотографиями своего образа Иванка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Она посетила королевскую свадьбу со своим 42-летним мужем Джаредом Кушнером, надев по этому случаю разноцветное шифоновое платье-накидку в полоску за 6500 долларов от Jenny Packham. Тонкий серебряный пояс и серьги дополнили яркий ансамбль Трамп. Ее супруг был в черном смокинге и галстуке-бабочке.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер Фото: instagram @ivankatrump

Иванка, похоже, носила это платье на королевском приеме во дворце Аль-Хусейния. Для свадебной церемонии она выбрала красивое бледно-голубое платье от Alex Perry, в котором она была замечена во время беседы с принцем Уильямом.

Напомним, на свадебной церемонии Раджва была в платье от ливанского дизайнера Эли Сааба, а потом переоделась в более подходящий для танцев наряд.

Также Фокус подробнее писал о том, как прошла историческая свадьба будущего монарха Иордании.