Дженнифер Лопес пошла за покупками в платье от Valentino за $4700

Певица любит "тяжелый люкс" и не экономит на одежде.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес – признанная любительница дорогих брендовых вещей. Даже на шопинг знаменитость выходит одетой на миллион. Не стал исключением ее последний вояж по мебельным магазинам, где она присматривала диваны, кресла и прочую мебель для особняка, купленного недавно Беном Аффлеком и ею в качестве семейного гнездышка.

На улице Джей Ло появилась в смелом джинсовом платье-рубашке VGOLD от Valentino в пол с разрезами, которые достигали ее ягодиц. Цена этой вещи – 4700 долларов.

Свой образ певица дополнила черными кожаными сапогами до колен и коричневой сумочкой Gucci. В руке у нее был стаканчик с кофе.

В качестве аксессуаров она выбрала большие золотые серьги-кольца и солнцезащитные очки в стиле 70-х.

Особняк, который купили Бен и Дженнифер, может похвастаться 12 спальнями и 24 ванными комнатами. Чтобы обставить его, паре придется потратить немало средств, но, похоже, их это совершенно не смущает.

За дом они отдали 60,85 миллиона долларов наличными, хотя изначально особняк был выставлен на продажу за 75 миллионов. Впервые он появился на рынке недвижимости в 2018 году за 135 миллионов долларов, но эта цена была снижена почти вдвое, когда его снова выставили на продажу в этом году.

Кроме огромной территории, поместье имеет гараж на 12 автомобилей и парковку на 80 мест. На территории также есть "единственный в своем роде" крытый спортивный комплекс, гостевой пентхаус площадью 465 квадратных метров, дом смотрителя и дом охраны с двумя спальнями.

Ранее на этой неделе Лопес отправилась по магазинам в поисках нового камина в компании своих детей – 15-летних близнецов Эмме и Макса.

Напомним, Фокус писал, что Дженнифер Лопес была замечена у дома бывшей жены Бена Аффлека, Дженнифер Гарнер.