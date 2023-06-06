Энтони Хопкинс рассказал о своей самой бессмысленной актерской игре

Актер сыграл бога Одина во франшизе "Тор", но своей ролью и тем, как его снимали, остался недоволен.

85-летний двухразовый обладатель "Оскара" актер Энтони Хопкинс, сыгравший Одина в серии фильмов "Тор" в кинематографической вселенной Marvel, признался, что это была "бессмысленная игра". Об этом он заявил в интервью The New Yorker.

Хопкинс сыграл Одина в фильмах "Тор" 2011 года, "Тор: Царство тьмы" 2013 года и "Тор: Рагнарек" 2017 года. Однако об этом опыте у него остались не лучшие впечатления.

"Они одели меня в доспехи, они прилепили мне бороду. Сядь на трон, покричи немного. Если вы сидите перед зеленым экраном, играть его бессмысленно", – признался он, подчеркнув, что кинематографическая вселенная Marvel в конечном итоге "поглотила" Голливуд в целом.

Легенда Голливуда собирался идти на пенсию, когда ему предложили эту роль 12 лет назад, и она позволила ему задержаться и сняться еще не в одном фильме, получить "Оскар" и продолжить карьеру.

В книге 2021 года "История Marvel Studios: Создание кинематографической вселенной Marvel" Энтони отметил, что режиссер "Тора" Кеннет Брана поддержал его.

Энтони Хопкинс в роли Одина

"Брана вернул мне способность работать. Я собирался отказаться от него, правда. Но видите ли, Брана не позволит вам этого сделать. Работа с Кеном была настоящей инъекцией новой энергии в мою жизнь. Кажется, он одинаково заразителен для всех членов команды. Его энтузиазм, его отношение настолько позитивны, что он выявляет лучшее в каждом", — сказал Хопкинс.

Вполне возможно, что опыт Энтони в фильмах о Торе испортился после оригинала, поскольку Брана не вернулся к работе над фильмами "Тор: Царство тьмы" 2013 года (режиссер Алан Тейлор) или "Тор: Рагнарек" 2017 года (режиссер Тайка Вайтити).

И "Тор" 2011 года, и "Тор: Царство тьмы" 2013 года считались одними из "самых слабых" фильмов кинематографической вселенной Marvel с точки зрения кассовых сборов и одобрения критиков. "Тор" заработал 181 миллион долларов США (28-е место из 32 фильмов MCU), а "Тор: Царство тьмы" собрал 206 миллионов долларов США (26-е место из 32 фильмов MCU).

Энтони Хопкинс в 2021 году получил свой второй "Оскар" за роль в фильме "Отец", повторив свою роль в прошлом году в ленте "Сын". Он также сыграет главную роль в фильме "Одна жизнь" с Хеленой Бонем Картер и воплотит на экране образ Зигмунда Фрейда в "Последнем сеансе Фрейда".

Ранее Фокус писал, что Хопкинс перевоплотился в Вещь из сериала "Уэнздей".