84-летний Энтони Хопкинс перевоплотился в Вещь из сериала "Уэнсдей" (видео)

Актер не стал повторять знаменитый танец Уэнсдей, однако придумал куда более оригинальную пародию.

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Британский и американский актер Энтони Хопкинс не смог пройти мимо ошеломительного успеха сериала "Уэнсдей" от Netflix. Нет, он не стал танцевать знаменитый танец главной героини, но показал кое-что более интересное на своей странице в Instagram.

Оскароносный актер перевоплотился в знаменитую руку по имени Вещь и сыграл на пианино.

На правой руке Хопкинс нарисовал такие же шрамы, как были у героя сериала.

"Хорошей среды. ВЕЩЬ случается, когда у актера есть свободное время", – подписал он черно-белое видео.

Первой на публикацию отреагировала актриса Кэтрин Зета-Джонс, сыгравшая в нашумевшем сериале роль Мортиши Аддамс.

"Ха-ха! Я так люблю тебя, Тони!" – написала она.

Хопкинс, который в этом году снялся в таких фильмах, как "Сын", "Время Армагеддона" и "Нулевой контакт", в следующем году представит еще три фильма.

В 2021-м актер получил второго "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Отец", но большинство зрителей до сих пор воспринимают его как легендарного Ганнибала Лектера из "Молчания ягнят". Даже его бывшая возлюбленная Марта Стюарт признавалась, что Энтони у нее ассоциировался только с людоедом.

"Я встречалась с сэром Энтони Хопкинсом, но рассталась с ним, потому что не могла перестать думать о нем как о Ганнибале Лектере.

У меня есть большой страшный дом в штате Мэн, который стоит особняком на сотне акров в лесу. Я даже представить себе не могла, что возьму туда Энтони Хопкинса. Все, о чем я могла думать, это то, что он ел, знаете ли…", – пошутила 81-летняя актриса на шоу Эллен ДеДженерес.

Напомним, Энтони Хопкинс отметил победу на "Оскаре" тем, что станцевал с Сальмой Хайек.