84-річний Ентоні Гопкінс перетворився на Річ із серіалу "Венздей" (відео)
Актор не став повторювати знаменитий танець Венсдей, проте придумав оригінальнішу пародію.
Британський і американський актор Ентоні Гопкінс не зміг пройти повз приголомшливого успіху серіалу "Венздей" від Netflix. Ні, він не став танцювати знаменитий танець головної героїні, але показав дещо цікавіше на своїй сторінці в Instagram.
Оскароносний актор перетворився на знамениту руку на ім'я Річ і зіграв на піаніно.
На правій руці Гопкінс намалював такі ж шрами, як у героя серіалу.
"Хорошої середи. Річ трапляється, коли в актора є вільний час", — підписав він чорно-біле відео.
Першою на публікацію відреагувала актриса Кетрін Зета-Джонс, яка зіграла в гучному серіалі роль Мортіші Аддамс.
"Ха-ха! Я так люблю тебе, Тоні!" — написала вона.
Гопкінс, який цього року знявся в таких фільмах як "Син", "Час Армагеддону" та "Нульовий контакт", наступного року представить ще три фільми.
2021-го актор отримав другого "Оскара" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Батько", але більшість глядачів досі сприймають його як легендарного Ганнібала Лектера з "Мовчання ягнят". Навіть його колишня кохана Марта Стюарт зізнавалася, що Ентоні в неї асоціювався лише з людожером.
"Я зустрічалася з сером Ентоні Гопкінсом, але розлучилася з ним, тому що не могла перестати думати про нього як про Ганнібаля Лектера.
У мене є великий страшний будинок у штаті Мен, який стоїть окремо на сотні акрів у лісі. Я навіть уявити не могла, що візьму туди Ентоні Гопкінса. Все, про що я могла думати, це те, що він їв, чи знаєте…" — пожартувала 81-річна акторка на шоу Еллен ДеДженерес.
Нагадаємо, Ентоні Гопкінс відзначив перемогу на "Оскарі" тим, що станцював із Сальмою Хаєк.