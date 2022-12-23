84-річний Ентоні Гопкінс перетворився на Річ із серіалу "Венздей" (відео)

Актор не став повторювати знаменитий танець Венсдей, проте придумав оригінальнішу пародію.

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Британський і американський актор Ентоні Гопкінс не зміг пройти повз приголомшливого успіху серіалу "Венздей" від Netflix. Ні, він не став танцювати знаменитий танець головної героїні, але показав дещо цікавіше на своїй сторінці в Instagram.

Оскароносний актор перетворився на знамениту руку на ім'я Річ і зіграв на піаніно.

На правій руці Гопкінс намалював такі ж шрами, як у героя серіалу.

"Хорошої середи. Річ трапляється, коли в актора є вільний час", — підписав він чорно-біле відео.

Першою на публікацію відреагувала актриса Кетрін Зета-Джонс, яка зіграла в гучному серіалі роль Мортіші Аддамс.

"Ха-ха! Я так люблю тебе, Тоні!" — написала вона.

Гопкінс, який цього року знявся в таких фільмах як "Син", "Час Армагеддону" та "Нульовий контакт", наступного року представить ще три фільми.

2021-го актор отримав другого "Оскара" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Батько", але більшість глядачів досі сприймають його як легендарного Ганнібала Лектера з "Мовчання ягнят". Навіть його колишня кохана Марта Стюарт зізнавалася, що Ентоні в неї асоціювався лише з людожером.

"Я зустрічалася з сером Ентоні Гопкінсом, але розлучилася з ним, тому що не могла перестати думати про нього як про Ганнібаля Лектера.

У мене є великий страшний будинок у штаті Мен, який стоїть окремо на сотні акрів у лісі. Я навіть уявити не могла, що візьму туди Ентоні Гопкінса. Все, про що я могла думати, це те, що він їв, чи знаєте…" — пожартувала 81-річна акторка на шоу Еллен ДеДженерес.

Нагадаємо, Ентоні Гопкінс відзначив перемогу на "Оскарі" тим, що станцював із Сальмою Хаєк.