Принц Гарри на суде оскорбил бывшего дворецкого своей матери и британское правительство

Сегодня принц Гарри выступает в качестве свидетеля в Высоком суде Лондона и уже успел сделать несколько скандальных заявлений.

Сегодня принц Гарри стал первым за 132 года представителем королевской семьи, который дает показания в суде. Принц выступает против издания Mirror Group Newspapers. Он утверждает, что газета организовала незаконный сбор информации, по его словам журналисты взламывали телефоны его знакомых и пользовались услугами частных детективов. По словам принца, незаконно полученная о нем информация содержалась в статьях, опубликованных в период с 1996 по 2010 годы. И, выступая в суде, принц уже успел оскорбить бывшего дворецкого своей матери, принцессы Дианы, назвав его "двуличным дерьмом". Пол Баррелл работал на Диану более 10 лет и позже написал о ней книгу. Об этом пишет Daily Mail.

Тот факт, что принц Гарри дает показания, стало экстраординарным событием, ведь в последний раз член британской королевской семьи выступал в суде еще в 19 веке. Эдуард VII — давал показания в 1870 году в рамках дела о разводе, а спустя 20 лет по делу о клевете из-за карточной игры баккара. Оба дела рассматривались до того, как Эдуард стал королем. И очень огорчили его мать, королеву Викторию.

Принц Гарри у здания суда

Выступая в качестве свидетеля, принц Гарри успел высказать по поводу состояние британской прессы, заявив, что и она и британское правительство "находятся на самом дне".

Он не уточнил, почему именно, по его мнению, правительство находится на дне. Но он заявил, что оно боится оттолкнуть прессу, и это "невероятно беспокоит всю Великобританию", и добавил: "Демократия терпит неудачу, когда ваша пресса не может тщательно изучить и привлечь правительство к ответственности, а вместо этого предпочитает лечь в постель с ними, чтобы они могли обеспечить статус-кво".

Также принц сообщил, что:

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл был "двуличным дерьмом".

Истории о том, что Джеймс Хьюитт был его "биологическим отцом", заставили его опасаться, что "его исключат из королевской семьи".

Он боялся, что его выгонят из Итона за употребление наркотиков.

Предполагаемая паранойя Дианы отражала его собственные страхи предательства друзей.

Журналисты взломали его девушку Челси Деви после того, как он переоделся нацистом на маскарад.

"Ужасные личные нападки и запугивания" на него и Меган Маркл якобы были совершены телеведущим Пирсом Морганом.

Он разоблачает "преступность" СМИ по моральным соображениям и член британской королевской семьи, и как "солдат, отстаивающий важные ценности".

"Я чувствую ответственность за разоблачение этой преступной деятельности во имя общественных интересов", — сообщил Гарри.

Выступая на суде и говоря о журналистах, принц сказал: "Сколько еще крови будет пачкать их пальцы на клавишах, прежде чем кто-то сможет положить конец этому безумию".

38-летний принц заявил, что его мотивацией было желание "спасти журналистику как профессию". Гарри отметил, что свои свидетельства он подготовил заранее и присягнул на Библии, что это правда.

Затем заявление герцога было обнародовано. Это широкомасштабная атака на газеты группы Mirror, Daily Mirror, Sunday Mirror и The People, которые, как он утверждает, вторглись в его детство, юность и взрослую жизнь. Он утверждает, что его и его мать, принцессу Диану, взломали, а также его семью, друзей и королевских помощников.

Его заявление из 25 538 слов содержит пять упоминаний его жены Меган и 118 упоминаний его девушки Челси Деви. Он обвиняет прессу в том, что Челси его бросила, говоря, что в конечном итоге она "решила, что королевская жизнь не для нее, что меня невероятно расстроило в то время".

Кроме него обвинения против журналистов также выдвигают актеры сериала "Улица коронации" Майкл Тернер и Никки Сандерсон, а также бывшая жена Пола Уайтхауса Фиона Вайтман. Они утверждают, что журналисты этого издательства перехватывали их голосовую почту.

На перекрестном допросе герцог Сассекский заявил, что он с рождения подвергался враждебности со стороны прессы.

А когда узнал, что якобы его отцом был майор Джеймс Хьюитт, бойфренд его матери, принцессы Дианы, то это было "болезненно и жестоко".

Также он припомнил случай, когда в 2005 году он оделся в нацистскую форму. По словам Гарри, это был "плохой выбор костюма", и ему "очень жаль", но он сообщил, что тогда у него был сложный период.

"Я был незрелым, я действительно не думал о своих действиях и принял глупое решение. Но мои ошибки обсуждались публично", — заявил он, отметив, что журналисты явно взломали телефон, похитив его переписку с Челси Деви.

Гарри признал, что назвал Пола Баррелла "двуликим дерьмом" и снова отметил, что это было в голосовой почте, которую, как он считает, похитили журналисты.

Принц Гарри у здания суда

Ожидается, что принц Гарри проведет в Великобритании целый день в качестве свидетеля в Высоком суде сегодня и как минимум полдня завтра. На самом деле, он мог бы начать давать показания еще вчера, но он не прилетел в Великобританию до вечера воскресенья, празднуя день рождения своей дочери Лилибет.

Ранее в этом году Гарри провел еще три дня в Высоком суде, наблюдая за предварительными слушаниями. В отдельном судебном разбирательстве он ведет против издателя Mail.

Напомним, последний раз принц Гарри прилетал в Великобританию на коронацию своего отца, но пробыл в стране меньше суток, чтобы успеть на день рождения своего сына Арчи.