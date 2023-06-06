Принц Гарри на суде оскорбил бывшего дворецкого своей матери и британское правительство
Сегодня принц Гарри выступает в качестве свидетеля в Высоком суде Лондона и уже успел сделать несколько скандальных заявлений.
Сегодня принц Гарри стал первым за 132 года представителем королевской семьи, который дает показания в суде. Принц выступает против издания Mirror Group Newspapers. Он утверждает, что газета организовала незаконный сбор информации, по его словам журналисты взламывали телефоны его знакомых и пользовались услугами частных детективов. По словам принца, незаконно полученная о нем информация содержалась в статьях, опубликованных в период с 1996 по 2010 годы. И, выступая в суде, принц уже успел оскорбить бывшего дворецкого своей матери, принцессы Дианы, назвав его "двуличным дерьмом". Пол Баррелл работал на Диану более 10 лет и позже написал о ней книгу. Об этом пишет Daily Mail.
Тот факт, что принц Гарри дает показания, стало экстраординарным событием, ведь в последний раз член британской королевской семьи выступал в суде еще в 19 веке. Эдуард VII — давал показания в 1870 году в рамках дела о разводе, а спустя 20 лет по делу о клевете из-за карточной игры баккара. Оба дела рассматривались до того, как Эдуард стал королем. И очень огорчили его мать, королеву Викторию.
Выступая в качестве свидетеля, принц Гарри успел высказать по поводу состояние британской прессы, заявив, что и она и британское правительство "находятся на самом дне".
Он не уточнил, почему именно, по его мнению, правительство находится на дне. Но он заявил, что оно боится оттолкнуть прессу, и это "невероятно беспокоит всю Великобританию", и добавил: "Демократия терпит неудачу, когда ваша пресса не может тщательно изучить и привлечь правительство к ответственности, а вместо этого предпочитает лечь в постель с ними, чтобы они могли обеспечить статус-кво".
Также принц сообщил, что:
- Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл был "двуличным дерьмом".
- Истории о том, что Джеймс Хьюитт был его "биологическим отцом", заставили его опасаться, что "его исключат из королевской семьи".
- Он боялся, что его выгонят из Итона за употребление наркотиков.
- Предполагаемая паранойя Дианы отражала его собственные страхи предательства друзей.
- Журналисты взломали его девушку Челси Деви после того, как он переоделся нацистом на маскарад.
- "Ужасные личные нападки и запугивания" на него и Меган Маркл якобы были совершены телеведущим Пирсом Морганом.
Он разоблачает "преступность" СМИ по моральным соображениям и член британской королевской семьи, и как "солдат, отстаивающий важные ценности".
"Я чувствую ответственность за разоблачение этой преступной деятельности во имя общественных интересов", — сообщил Гарри.
Выступая на суде и говоря о журналистах, принц сказал: "Сколько еще крови будет пачкать их пальцы на клавишах, прежде чем кто-то сможет положить конец этому безумию".
38-летний принц заявил, что его мотивацией было желание "спасти журналистику как профессию". Гарри отметил, что свои свидетельства он подготовил заранее и присягнул на Библии, что это правда.
Затем заявление герцога было обнародовано. Это широкомасштабная атака на газеты группы Mirror, Daily Mirror, Sunday Mirror и The People, которые, как он утверждает, вторглись в его детство, юность и взрослую жизнь. Он утверждает, что его и его мать, принцессу Диану, взломали, а также его семью, друзей и королевских помощников.
Его заявление из 25 538 слов содержит пять упоминаний его жены Меган и 118 упоминаний его девушки Челси Деви. Он обвиняет прессу в том, что Челси его бросила, говоря, что в конечном итоге она "решила, что королевская жизнь не для нее, что меня невероятно расстроило в то время".
Кроме него обвинения против журналистов также выдвигают актеры сериала "Улица коронации" Майкл Тернер и Никки Сандерсон, а также бывшая жена Пола Уайтхауса Фиона Вайтман. Они утверждают, что журналисты этого издательства перехватывали их голосовую почту.
На перекрестном допросе герцог Сассекский заявил, что он с рождения подвергался враждебности со стороны прессы.
А когда узнал, что якобы его отцом был майор Джеймс Хьюитт, бойфренд его матери, принцессы Дианы, то это было "болезненно и жестоко".
Также он припомнил случай, когда в 2005 году он оделся в нацистскую форму. По словам Гарри, это был "плохой выбор костюма", и ему "очень жаль", но он сообщил, что тогда у него был сложный период.
"Я был незрелым, я действительно не думал о своих действиях и принял глупое решение. Но мои ошибки обсуждались публично", — заявил он, отметив, что журналисты явно взломали телефон, похитив его переписку с Челси Деви.
Гарри признал, что назвал Пола Баррелла "двуликим дерьмом" и снова отметил, что это было в голосовой почте, которую, как он считает, похитили журналисты.
Ожидается, что принц Гарри проведет в Великобритании целый день в качестве свидетеля в Высоком суде сегодня и как минимум полдня завтра. На самом деле, он мог бы начать давать показания еще вчера, но он не прилетел в Великобританию до вечера воскресенья, празднуя день рождения своей дочери Лилибет.
Ранее в этом году Гарри провел еще три дня в Высоком суде, наблюдая за предварительными слушаниями. В отдельном судебном разбирательстве он ведет против издателя Mail.
Напомним, последний раз принц Гарри прилетал в Великобританию на коронацию своего отца, но пробыл в стране меньше суток, чтобы успеть на день рождения своего сына Арчи.