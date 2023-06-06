Кейт Миддлтон показала, с чем сочетать блейзер в клетку

Принцесса Уэльская определилась для себя с лучшим деловым ансамблем для встреч.

Не успела в Иордании отгреметь свадьба наследного принца Хусейна, где присутствовали и принц Уильям с Кейт Миддлтон, как спустя буквально пару дней принцесса Уэльская вернулась к исполнению обязанностей старшего члена королевской семьи. Она посетила Семейный центр Виндзора, чтобы узнать о важной работе, которую организация выполняет для оказания поддержки семьям в Виндзоре, Мейденхеде и прилегающих районах. Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца.

Для визита Кейт выбрала деловой и очень элегантный ансамбль. Она надела голубой блейзер в клетку от Zara, накинув его поверх белой майки с пышными рукавами от Ralph Lauren, и темно-синие брюки от L.K. Bennett. Сменив свои фирменные туфли на шпильке на более практичный дизайн, принцесса обула темно-синие балетки с острым носком от Emmy London.

Принцесса Уэльская сменила каблуки на балетки Фото: Getty

Волосы Кэтрин распустила и завила в локоны, а макияж слегка подчеркивал черты ее лица.

Что касается украшений, королевская особа надела подходящее ожерелье и серьгу от Mappin & Webb с дискообразными подвесками из белого золота и бриллиантов.

Семейный центр Windsor находится в ведении Achieving for Children, некоммерческой общественной компании, предоставляющей услуги для детей в Королевском округе Виндзор и Мейденхед. Принцесса Кейт посвятила свое время повышению осведомленности о критической важности раннего детства и в январе 2023 года совместно с Центром раннего детства Королевского фонда запустила кампанию "Формирование нас", цель которой — превратить проблему раннего детства из одной из научных в наиболее стратегически важную тему современности.

"Прекрасное утро в Windsor Family Hub, где можно увидеть широкий спектр услуг, предлагаемых родителям, опекунам и детям. Услышав от семей о широте блестящей поддержки, оказанной здесь, мы еще раз напомнили о глубокой важности наших первых лет в #ShapingUs. Большое спасибо семье Белдом за такой теплый прием в вашем доме", – написала герцогиня Кембриджская и Корнуолльская.

Ранее Фокус писал, какую обувь на лето выбирает Кейт Миддлтон.