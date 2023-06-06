Том Хэнкс и Рита Уилсон сходили на ужин в Лос-Анджелесе (фото)

Звездная пара отправилась на ужин к бывшей первой леди Калифорнии.

66-летний американский актер и продюсер Том Хэнкс в компании своей жены, 66-летней актрисы Риты Уилсон, сходили на ужин в особняк Марии Шрайвер в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Будучи стильными и радушными гостями, звездная пара прибыла в ее шикарный особняк не с пустыми руками. Рита держала в руке бутылку красного вина Cabernet Papillon от Орина Свифта в качестве подарка, стоимость которого может варьироваться от 64,99 до 164,99 долларов в зависимости от года.

Уилсон выбрала непринужденный образ — она надела мешковатые синие джинсы, клетчатую шерстяную рубашку, белый топ и кроссовки. Звезда фильма "Человек по имени Отто" был в облегающих черных джинсах с подходящей джинсовой курткой поверх футболки и в кожаных ботинках.

Пара, у которой двое детей — 32-летний Чет и 27-летний Трумэн, — 30 апреля отпраздновала 35-ю годовщину свадьбы. Отмечая это событие, Уилсон опубликовала фотографию пары с тортом, на котором глазурью было написано "С годовщиной". В подписи актриса написала: "35 лет брака. 30 апреля 1988 года. Любовь — это все".

Ранее Фокус писал, что 66-летний Том Хэнкс посетил премьеру фильма с семьей.