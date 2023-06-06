Ева Лонгория рассказала о своей дружбе с Викторией Бекхэм

Их дружба выдержала испытание временем с момента первой встречи 15 лет назад.

48-летняя американская актриса и продюсер Ева Лонгория рассказала о своей "неразлучной" дружбе с Викторией Бекхэм. Во время дневного шоу ITV Lorraine, звезда экранов описала 49-летнюю британскую певицу и дизайнера как "самого верного друга, которого вы когда-либо могли попросить" и "самого смешного человека". Об этом пишет Daily Mail.

Она рассказала, что их "неразлучная" дружба началась в 2007 году, когда Виктория переехала в Лос-Анджелес с мужем-футболистом Дэвидом Бекхэмом, который в то время играл за "Лос-Анджелес Гэлакси". От болтовни на показах мод до совместного посещения игр Дэвида между Викторией и Евой возникла крепкая связь.

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

"Только когда они переехали в Лос-Анджелес, когда Дэвид начал играть за "Лос-Анджелес Гэлакси", я начала ходить на многие из этих игр с Викторией. Мы были неразлучны. Я имею в виду, она самый забавный человек — самый милый, самый добрый, самый верный друг, о котором вы когда-либо могли мечтать. Поэтому она такая: "Знаешь, ты должна пойти со мной на эти матчи". Я подумала: "О, Боже. Это похоже на футбол? Я не знаю, где мяч! Где мяч?" — поделилась звезда "Отчаянных домохозяек"

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм

Кроме того, Виктория разработала платье для свадьбы Евы с Хосе Бастоном в 2016 году, а также была подружкой невесты в ее важный день. Ева также является крестной матерью единственной дочери Виктории и Дэвида, 11-летней Харпер.

Ранее Фокус писал, что Виктория Бекхэм в сапогах-чулках и домашнем халате повеселилась на кухне с Евой Лонгорией.