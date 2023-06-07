7 июня 2023 года: третье обретение главы Иоанна Предтечи — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя оставлять посуду немытой на ночь и рассказывать про свои сны.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь вспоминает третье обретение главы Иоанна Предтечи, которое произошло около 850 года. Во времена гонений и иконоборчества голову Иоанна Предтечи прятали трижды. Позже ее перенесли снова в Константинополь и с торжествами положили в придворную церковь. В настоящее время головова Иоанна Предтечи находится на Афоне.

Что нельзя делать 7 июня:

оставлять посуду немытой на ночь;

рассказывать про свои сны;

считать деньги.

Народные приметы и поверья:

много цветов на рябине — хорошо уродит хлеб;

утром много росы — к богатому урожаю;

поблекли листья на деревьях — стоит его обработать, потому что завелись вредители.

День ангела празднуют:

Елена, Иван, Иннокентий.

Родились в этот день:

1991 год — Эмили Ратаковски, американская модель и актриса.

Также в этот день:

1498 год — Колумб отправляется в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которого открывает современный остров Гаити;

1775 год — Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты Америки;

1919 год — в Нью-Йорке впервые проводят письменные тесты для получения водительского удостоверения;

1920 год — правительство Украинской Народной Республики переезжает из Винницы в Жмеринку;

1929 год — в центре Рима образуют суверенное государство Ватикан;

1963 год — проходит теледебют группы "Роллинг Стоунз";

1967 год — Израиль берет под свой контроль Стену плача в Иерусалиме;

1991 год — Верховная Рада Украины принимает решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.