7 июня 2023 года: третье обретение главы Иоанна Предтечи — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя оставлять посуду немытой на ночь и рассказывать про свои сны.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь вспоминает третье обретение главы Иоанна Предтечи, которое произошло около 850 года. Во времена гонений и иконоборчества голову Иоанна Предтечи прятали трижды. Позже ее перенесли снова в Константинополь и с торжествами положили в придворную церковь. В настоящее время головова Иоанна Предтечи находится на Афоне.
Что нельзя делать 7 июня:
- оставлять посуду немытой на ночь;
- рассказывать про свои сны;
- считать деньги.
Народные приметы и поверья:
- много цветов на рябине — хорошо уродит хлеб;
- утром много росы — к богатому урожаю;
- поблекли листья на деревьях — стоит его обработать, потому что завелись вредители.
День ангела празднуют:
Елена, Иван, Иннокентий.
Родились в этот день:
1991 год — Эмили Ратаковски, американская модель и актриса.
Также в этот день:
1498 год — Колумб отправляется в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которого открывает современный остров Гаити;
1775 год — Соединенные Колонии меняют свое название на Соединенные Штаты Америки;
1919 год — в Нью-Йорке впервые проводят письменные тесты для получения водительского удостоверения;
1920 год — правительство Украинской Народной Республики переезжает из Винницы в Жмеринку;
1929 год — в центре Рима образуют суверенное государство Ватикан;
1963 год — проходит теледебют группы "Роллинг Стоунз";
1967 год — Израиль берет под свой контроль Стену плача в Иерусалиме;
1991 год — Верховная Рада Украины принимает решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.