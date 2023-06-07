Ева Мендес призналась, что бреет лицо (фото)
Таким образом, она поддерживает сияющий и безупречный цвет кожи лица.
49-летняя американская актриса Ева Мендес призналась, что бреет лицо. Процесс процедуры супруга Райана Гослинга показала в своем Instagram.
Звезда фильма "Место под соснами" рассказала, что таким образом она поддерживает сияющий и безупречный цвет лица в возрасте 49 лет. Мама двоих поделилась осмотром своего спа-дня, посвященного уходу за кожей, и показала, что бреет лицо.
Мендес поделилась несколькими фотографиями своей кожи крупным планом и процессом, через который она проходит.
"Брею лицо! Я получила много комментариев ко вчерашнему посту от женщин, которые годами брили свое лицо. Ладно, я думаю, "дермопланирование" является лучшим словом, но это то, чем оно есть, и мне это нравится!" – отметила она.
"Спасибо за то, что моя кожа сияла @marianalvergara", — подписала знаменитость пост.
Возлюбленная Райана Гослинга рассказала, что начала с бритья лица, известного как дермапланирование. После этого она сделала бриллиантовый пилинг своего лица, затем немного кислорода и сделала маску.
Американская актриса ответила на несколько комментариев, в которых ее спрашивали о процессе бритья лица, включая тот, в котором ее спрашивали, как часто она это делает.
"Я зверь, поэтому мне, пожалуй, нужно каждый день! Мои волосы отрастают, если мне холодно", — прокомментировала она. "Я буду буквально брить ноги в душе, мне станет холодно, и вся моя работа будет зря!"
В другом ответе Ева рассказала, как хорошо ее коже после бритья.
"Макияж и увлажняющий крем ложатся гораздо глаже. Я тоже мохнатая. Мой кубинский папа — медведь-мужчина, а я его мини-копия", — пошутила звезда.
Напомним, Ева Мендес примерила футболку с Райаном Гослингом в роли Кена.
Также Фокус писал о редком комментарии Райана Гослинга о его жене.