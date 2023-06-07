Грозы и сильный ветер: синоптики обещают резкое ухудшение погоды в части регионов

В северных и западных регионах ожидаются дожди и грозы. Но южные направления ждет солнечная погода без осадков.

В четверг, 8 июня, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погоды. Особенно на западе страны прогнозируются дожди и сильный ветер со скоростью до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В большинстве регионов будет переменная облачность. В Черниговской, Черкасской, Ужгородской, Волынской, Сумской, Винницкой и Полтавской областях ожидаются кратковременные дожди, а в некоторых местах возможны грозы.

На остальных территориях Украины ожидается отсутствие осадков. Южные направления порадует настоящее летнее солнышко.

В западных областях страны, в некоторых местах, днем возможны порывы ветра со скоростью 15-18 метров в секунду.

Прогнозируется, что ночью температура воздуха в большинстве областей Украины составит от 12 до 17 градусов тепла. Днем ожидается повышение температуры, и столбики термометров покажут значения от 23 до 28 градусов.

На западе и севере страны немного прохладнее, с ожидаемыми значениями от +19 до +24 градусов. В горах Карпат ночью температура воздуха опустится до +7-12 градусов, а днем ожидается 13-18 градусов тепла.

Карта погоды на 8 июня

Напомним, что синоптики прогнозируют на этой неделе, с 5 по 11 июня, похолодание с дождями в Украине. Дневная температура будет составлять до 27 градусов тепла.

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