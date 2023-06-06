Как правильно ездить на автомобиле во время затоплений: полезные советы

Во время затоплений ездить на авто становится заметно труднее, из-за чего риск возникновения ДТП сильно увеличивается. Водителям нужно придерживаться основных правил вождения в непогоду, которые могут спасти жизнь.

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В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, из-за чего были затоплены несколько населенных пунктов в регионе. Это также заметно усложняет условия вождения для многих водителей. Фокус расскажет о том, каких правил стоит придерживаться, чтобы обезопасить себя.

Как правильно ездить на авто во время затоплений?

Во время затоплений нужно придерживаться правил безопасного вождения Фото: Vgorode.ua

Сперва нужно решить, стоит ли отправляться в путь на автомобиле. Если уровень воды слишком высокий, нужно выбрать другой вариант.

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Если же поездка жизненно необходима, придерживайтесь правил безопасного вождения во время затоплений:

прокладывайте маршрут, на котором сосредоточено как можно меньше потенциально опасных локаций;

объезжайте участки, где вы не уверены в глубине воды;

если вы переезжаете через затопленный участок, держитесь ближе к самой высокой части дороги;

избегайте резких разгонов и торможений, чтобы не создавать искусственные волны;

включите стеклоочистители на максимум для лучшей видимости дороги;

держите безопасную дистанцию перед другими автомобилями;

проверяйте состояние тормозной системы.

Что запрещено делать во время затоплений?

Во время затоплений нельзя продолжать движение, если автомобиль начал работать со сбоями. Ваше авто может полностью выйти из строя в самый неподходящий момент.

Также не проезжайте через встречные волны от других авто. Так вы рискуете повредить свой автомобиль.

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Даже если вы торопитесь, не следует обгонять впереди идущие автомобили. Во время затоплений видимость сильно усложняется, из-за чего вы можете не заметить встречные авто.

Постарайтесь не проезжать через глубокие затопления. Вы не всегда сможете рассчитать глубину, с которой справится ваше авто.

Где нельзя парковаться во время затоплений?

Нельзя парковать автомобиль в низине во время наводнений Фото: КГГА

Также во время затоплений есть несколько правил правильной парковки. Придерживайтесь их, чтоб ваш автомобиль не затопило.

Ни в коем случае не паркуйте автомобиль в низине. Вода в первую очередь будет стекать именно туда.

Еще одним неподходящим местом для парковки являются водостоки. Их обычно ставят в местах, подверженных скоплению воды.

Если рядом расположены деревья, то такое место также нежелательно для парковки. Поток воды может повалить их прямо на автомобиль.

Пустая возвышенность является оптимальным местом для парковки. Там вероятность затопления авто минимальная.

Что делать, если автомобиль затопило?

Если автомобиль затопило, его двигатель нельзя запускать Фото: Pixabay

Даже если вы придерживались всех правил безопасного вождения, ваш автомобиль может затопить. Тем не менее такое авто все еще можно спасти, если действовать правильно.

Стоит запомнить, что после затопления нельзя запускать двигатель своего автомобиля. Это может привести к гидроудару.

Лучше всего доставить затопленный автомобиль в мастерскую на эвакуаторе. Если такой возможности нет, затолкайте авто в безопасное место и снимите аккумулятор.

Как определить степень повреждения авто при затоплении:

если вода залилась только до порогов, то авто может получить только незначительные повреждения;

если вода залилась внутрь авто, то вероятность поломки высокая;

если вода залилась до нижнего края стекла, вероятность поломки очень высокая;

если вода залилась в интерьер, то может повреждена большая часть внутренних компонентов авто.

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