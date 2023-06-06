Як правильно їздити на автомобілі під час затоплень: корисні поради

Під час затоплень їздити на авто стає помітно важче, через що ризик виникнення ДТП сильно збільшується. Водіям потрібно дотримуватись основних правил водіння у негоду, які можуть врятувати життя.

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У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області, через що було затоплено кілька населених пунктів у регіоні. Це також помітно ускладнює умови для керування авто для багатьох водіїв. Фокус розповість про те, яких правил варто дотримуватись, щоб захистити себе.

Як правильно їздити на авто під час затоплень?

Під час затоплень потрібно дотримуватись правил безпечного водіння Фото: Vgorode.ua

Спочатку потрібно вирішити, чи варто вирушати в дорогу на автомобілі. Якщо рівень води надто високий, потрібно вибрати інший варіант.

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Якщо ж подорож життєво необхідна, дотримуйтесь правил безпечного водіння під час затоплень :

прокладайте маршрут, на якому зосереджено якнайменше потенційно небезпечних локацій;

об'їжджайте ділянки, де ви не впевнені у глибині води;

якщо ви переїжджаєте через затоплену ділянку, тримайтеся ближче до найвищої частини дороги;

уникайте різких розгонів та гальмувань, щоб не створювати штучні хвилі;

увімкніть склоочисники на максимум для кращої видимості дороги;

тримайте безпечну дистанцію перед іншими автомобілями;

перевіряйте стан гальмівної системи.

Що заборонено робити під час затоплення?

Під час затоплень не можна продовжувати рух, якщо автомобіль почав працювати зі збоями. Ваше авто може повністю вийти з ладу в найнезручніший момент.

Також не проїжджайте через зустрічні хвилі від інших авто. Так ви ризикуєте пошкодити власний автомобіль.

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Навіть якщо ви поспішайте, не слід обганяти автомобілі, що йдуть попереду. Під час затоплень видимість дуже ускладнюється, через що ви можете не помітити зустрічні авто.

Намагайтеся не проїжджати через глибокі затоплення. Ви не завжди зможете розрахувати глибину, з якою впорається ваше авто.

Де не можна паркуватись під час затоплень?

Не можна паркувати автомобіль у низині під час повеней Фото: КГГА

Також під час затоплень є кілька правил правильного паркування. Дотримуйтесь їх, щоб ваш автомобіль не затопило.

У жодному разі не паркуйте автомобіль у низині. Вода насамперед стікатиме саме туди.

Ще одним небажаним місцем для паркування є водостоки. Їх зазвичай ставлять у місцях, схильних до скупчення води.

Якщо поруч розташовані дерева, таке місце також небажане для паркування. Потік води може повалити їх на автомобіль.

Порожня височина є оптимальним місцем для паркування. Там ймовірність затоплення авто є мінімальною.

Що робити, якщо автомобіль затопило?

Якщо автомобіль затопило, його двигун не можна запускати Фото: Pixabay

Навіть якщо ви дотримувалися всіх правил безпечного водіння, ваш автомобіль може затопити. Проте, таке авто все ще можна врятувати, якщо діяти правильно.

Варто запам'ятати, що після затоплення не можна запускати двигун свого автомобіля. Це може призвести до гідроудару.

Найкраще доставити затоплений автомобіль у майстерню на евакуаторі. Якщо такої можливості немає, заштовхніть автомобіль у безпечне місце та зніміть акумулятор.

Як визначити ступінь пошкодження авто під час затоплення:

якщо вода залилася лише до порогів, то авто може отримати лише незначні ушкодження;

якщо вода залилася всередину авто, то ймовірність поломки висока;

якщо вода залилася до нижнього краю скла, ймовірність поломки дуже висока;

якщо вода залилася в інтер'єр, то може бути пошкоджена більшість внутрішніх компонентів автомобіля.

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