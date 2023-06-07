Кайли Дженнер показала часы Rolex ее дочери за 40 тысяч долларов

У этой знаменитой малышки дорогой вкус.

25-летняя американская бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась в своем TikTok-аккаунте видео, показав часы Rolex за 40 тысяч долларов. Об этом пишет PageSix.

Звезда "Кардашьян", сидя в своей машине, была одета в простую белую майку и солнцезащитные очки с черепахой оправой. На видео Кайли начинает доставать из своей сумочки Bottega Veneta за 4500 долларов различные предметы, обработав руки дезинфицирующим средством Kylie Skin, и говорит: "У меня выходит новый продукт. Должны ли мы одновременно играть в "что в моей сумке?"

Кайли Дженнер и Сторми Фото: Instagram kyliejenner

"У меня здесь маленькие часы Сторми, — сказала она, держа в руках золотые часы Rolex Day-Date (стоимостью около 40 000 долларов), принадлежащие ее 5-летней дочери Сторми. На самом деле это были мои часы, но она носила их. Посмотрите, какое у нее маленькое запястье. Она носила их на вечеринке по случаю дня рождения и больше не захотела их носить".

Наряду с дорогими часами Дженнер позаботилась о том, чтобы показать свои собственные продукты, а также линию Skims своей сестры Ким Кардашьян.

Роскошные часы не должны стать сюрпризом для поклонников, поскольку юная Сторми хорошо известна своей любовью к невероятной моде и дорогостоящим предметам одежды. В прошлом месяце 5-летняя девочка надела прозрачный наряд от Жана-Поля Готье, когда они с мамой посетили вечеринку дизайнера в Нью-Йорке. Она также большая поклонница дизайнерской обуви и сумок.

Ранее Фокус писал, что Кайли Дженнер раскритиковали из-за частного самолета за 72 миллиона долларов.