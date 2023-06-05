Кайли Дженнер раскритиковали из-за частного самолета за 72 миллиона долларов

Фанаты критикуют Кайли Дженнер за то, что она выставляет напоказ свое огромное богатство.

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25-летняя американская бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, сделанных во время ее поездки в Париж.

Под постом звезды поклонники оставили более 8000 комментариев. В то время как многие из них назвали звезду "Кардашьян" красивой и написали приятные слова, другим, похоже, не понравилась ее "хвастливая" публикация. В частности, многих зацепил снимок, сделанный изнутри частного самолета Дженнер, который стоит 72 миллиона долларов.

'Ух ты. Посмотри, какая ты богатая. Спасибо, что напомнила нам", — написал один из пользователей.

Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

По состоянию на начало 2023 года собственный капитал Дженнер оценивается в 700 миллионов долларов благодаря реалити-шоу ее семьи и империи косметики и средств по уходу за кожей Kylie.

Фанаты высказали свое отвращение к тому, что Кайли так свободно демонстрируют свое богатство в Интернете.

"Как ты думаешь, она когда-нибудь надевала что-то больше одного раза?" — пошутил один человек.

"Иногда мне хочется быть одной из ее служанок, потому что я думаю, что она отдает им большую часть своей одежды", — ответил другой пользователь.

"Мы знаем, что ты богата. Опубликуй что-то, чего мы не видели, и это имеет смысл. Проклятие. Скучно", — отреагировал еще один подписчик Дженнер.

Кайли и Крис Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Однако многие встали на защиту бизнесвумен, добавив, что она может публиковать в своих соцсетях все, что ей нравится.

Ранее Фокус писал, что Кайли Дженнер продемонстрировала стильный образ в белой мини-юбке.