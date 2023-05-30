Кайли Дженнер продемонстрировала стильный образ в белой мини-юбке

Бьюти-магнат выглядела стильно во время посещения французского модного дома.

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25-летняя американская бизнесвумен Кайли Дженнер была замечена около магазина Chanel во время своей поездки в Париж. Об этом пишет Daily Mail.

Основательница Kylie Cosmetics, которую недавно видели в доме своего бойфренда Тимоти Шаламе в Беверли-Хиллз, продемонстрировала стильный образ в белой плиссированной мини-юбке Maximilian Davis 'Madeline' и подходящем укороченном блейзере, застегнув его на одну черную пуговицу.

Maximilian Davis — одноименный лейбл лондонского дизайнера, который работал под руководством Уэльса Боннера, прежде чем стать креативным директором Ferragamo.

Кайли Дженнер Фото: Getty Images

Для небольшого цветового контраста звезда Кардашьян надела классические черные туфли-лодочки с закрытым носком и винтажные солнцезащитные очки Guссi. Ее длинные темные локоны были разделены пробором посередине и легко ниспадали на плечи волнами.

Напомним, Кайли Дженнер и ее старший ребенок были сфотографированы вместе, выходя из отеля Ritz-Carlton. Мама и дочка держались за руки, а их образы сочетались.

Также Фокус писал о новых подробностях романа теледивы Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе.