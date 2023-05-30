Кайлі Дженнер продемонструвала стильний образ у білій мініспідниці

Бьюті-магнат виглядала стильно під час відвідин французького модного будинку.

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25-річна американська бізнес-леді Кайлі Дженнер була помічена біля магазину Chanel під час своєї поїздки до Парижа. Про це пише Daily Mail.

Засновниця Kylie Cosmetics, яку нещодавно бачили в будинку свого бойфренда Тімоті Шаламе в Беверлі-Хіллз, продемонструвала стильний образ у білій плісированій мініспідниці Maximilian Davis 'Madeline' і відповідному укороченому блейзері, застебнувши його на один чорний гудзик.

Maximilian Davis — однойменний лейбл лондонського дизайнера, який працював під керівництвом Вельсу Боннера, перш ніж стати креативним директором Ferragamo.

Кайлі Дженнер Фото: Getty Images

Для невеликого кольорового контрасту зірка Кардаш'ян одягла класичні чорні туфлі-човники із закритим носком та вінтажні сонцезахисні окуляри Guссi. Її довгі темні локони були розділені проділом посередині і легко спадали на плечі хвилями.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер та її старша дитина були сфотографовані разом, виходячи з готелю Ritz-Carlton. Мама та донька трималися за руки, а їхні образи поєднувалися.

Також Фокус писав про нові подробиці роману теледіви Кайлі Дженнер та актора Тімоті Шаламе.