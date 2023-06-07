Джо Манганьелло и София Вергара выставили на продажу свой шикарный особняк в итальянском стиле

Одна из самых красивых пар Голливуда решила продать свое любовное гнездышко в Беверли-Хиллз.

София Вергара и Джо Манганьелло выставили на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз за 18 миллионов долларов, что на 2 миллиона долларов меньше, чем в прошлом году. Об этом пишет Daily Mail.

Поместье расположено в эксклюзивном и престижном районе Беверли-Парк, в центре Беверли-Хиллз и Западного Голливуда.

Любовное гнездышко одной из самых красивых пар Голливуда Фото: Ryan Lahiff

В обширном особняке площадью 11 000 квадратных футов есть кинотеатр на 10 мест, полноразмерный тренажерный зал с сауной и винный погреб на 3000 бутылок.

Звезда "Американской семейки" София Вергара и звезда "Настоящей крови" Джо Манганьелло выставили особняк, который долгое время занимали вместе, по неизвестным причинам.

Дом купила Вергара еще в 2014 году за 10,6 миллионов долларов, прежде чем связала себя узами брака с Манганьелло.

С тех пор пара реконструировала интерьер с помощью дизайнера интерьеров Дженнифер Беван. Дженнифер сохранила атмосферу тосканской виллы, но обновила стиль белыми стенами и черными акцентами.

В гостиной особняка есть камин, полы из плитки, дерева и мрамора и парящие кессонные потолки над головой.

А на заднем дворе, скрытом от любопытных глаз, имеется бассейн, джакузи и ухоженный газон.

Фото: Ryan Lahiff Фото: Ryan Lahiff Фото: Ryan Lahiff Фото: Ryan Lahiff

Рядом с особняком находится гостевой дом, спортивная площадка и две автомобильные площадки на четыре машины.

Новый владелец особняка окажется в отличной компании, ведь по соседству живут Дензел Вашингтон, Сильвестр Сталлоне и Эдди Мерфи.

Джо Манганьелло и София Вергара Фото: Getty Images

А также недавно дом в этом районе приобрела Адель. Впрочем, чтобы купить особняк у Сталлоне она взяла кредит в банке и теперь каждый месяц будет выплачивать по четверть миллиона долларов. Британская певица уже затеяла грандиозный ремонт: снесла все стены и второй этаж. Уцелел только бассейн со статуей Рокки.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец переезжают в свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Беннифер очень долго выбирали достойное жилье. И наконец остановились на имении за 60 миллионов долларов. Пара уже начала перевозить вещи.