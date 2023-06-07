Спортивная Кейт Миддлтон: принцесса Уэльская сыграла в регби (видео)

Кейт Миддлтон сменила роскошные платья на спортивную форму и присоединилась к команде по регби.

Принцесса Уэльская недавно посетила город Мейденхед. И сыграла матч в местном клубе по регби. Обычно принцесса появляется на публике в стильных брючных костюмах, или платьях, но в этот раз она выбрала соответствующий наряд: спортивную форму. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя Кейт сыграла с экс-звездой сборной Англии Дэнни Кэра и даже приняла от него пас. И выглядела очень спортивно в бирюзовой футболке сборной Англии по регби, темно-синих джоггерах от Sweaty Betty и блестящих белых кроссовках Lululemon. Без украшений она не обошлась, хоть и отказалась от дорогих украшений, просто выбрав простые серьги от бренда Orelia.

Фото: Getty Images

Мать троих детей, известная своей любовью к физическим упражнениям, является покровительницей Союза регби с 2020 года, когда она приняла эту роль от своего зятя принца Гарри после того, как он отказался выполнять обязанности старшего члена королевской семьи и переехал в США вместе со своей семьей.

Она присоединилась к игрокам на поле, а позже в тот же день приняла участие в важных дискуссиях в рамках своей кампании "Формирование нас", рассказывая местным отцам о том, как спортивные клубы могут быть хорошей сетью поддержки для детей.

Визит Кейт состоялся в связи с тем, что Центр раннего детства Королевского фонда опубликовал статистику, свидетельствующую о повышении осведомленности о важности развития детей в раннем возрасте.

Опрос общественного мнения, проведенный Ipsos UK по заказу фонда, показал, что в прошлом году 17% людей назвали период между беременностью и пятилетним возрастом решающим для формирования будущего ребенка.

Несмотря на общее повышение осведомленности, данные также показали, что в основном женщины считали возрастной диапазон важным для формирования будущего ребенка: 24% по сравнению с 14% мужчин.

Принцесса Уэльская сыграла в регби

Так что, задача Кейт повышать осведомленность мужчин и после тренировки она сказала, что с нетерпением ждет "хороших бесед" в течение дня об отцовстве и о том, как спортивные клубы могут улучшить развитие детей в раннем возрасте.

Кэр, который сам является отцом троих детей, пошутил, что когда дело доходит до отцовства, вы на самом деле не знаете, что это такое, пока не станете отцом.

"Если вы слышите, что у Ее Королевского Высочества могут быть проблемы со своими детьми, вы чувствуете облегчение, что вы не один такое переживаете. Здорово, что она приехала и провела с нами время", — сказал звезда регби.

Напомним, совсем недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили свадьбу принца Иордании Хусейна. Их появление на торжестве стало неожиданностью, ведь его до последнего момента держали в тайне. Но на свадьбе Кейт выглядела потрясающе.