Отец Джастина Бибера разозлил ЛГБТ-сообщество, заступившись за традиционную семью

Джереми Бибер удалил скандальный твит, однако остался при своем мнении.

48-летний отец канадской суперзвезды Джастина Бибера, Джереми Бибер, попал в немилость к ЛГБТ-сообществу после того, как в Месяц гордости опубликовал твит, расцененный представителями секс-меньшинств, как камень в их огород.

Мужчина запостил радужный флаг и добавил "Не забудьте поблагодарить натурала в этом месяце за ваше существование". Перед этим он написал еще одно сообщение: "Нам нужно прославлять семьи. Ты знаешь, почему мы все здесь! То, что прославляет это поколение, невероятно!"

Фото: Jeremy Bieber/twitter

Фото: Jeremy Bieber/twitter

За это на голову Джереми посыпался шквал гневных комментариев. Пользователи обвинили его в лицемерии, напомнив, что он, призывая других "праздновать семьи", сам имеет детей от нескольких женщин.

"Да! спасибо натуральному мужчине, который оставил свою женщину на время воспитания ребенка в одиночестве. Вы определенно лучший человек для чего-то о семье, уважении и любви", "Говорит мужчина, который бросил своего ребенка и вернулся только потому, что тот стал знаменитым… вот как вы уважаете семью?", "Не забудьте поблагодарить Джастина за все деньги, которые у вас есть", "Говорит парень, который бросил своего сына и вернулся к жизни только после того, как стал миллионером", "Честно говоря, я думаю, что человек, который бросил своего сына и вернулся к своей жизни только после того, как стал миллионером, намного хуже" "Ты такой жалкий", "Не забудьте поблагодарить своего сына, которого вы бросили в младенчестве, за деньги, которые у вас есть сейчас", "Смеюсь. Зачем кому-то слушать вас на тему семей??", "Извините, да, давайте прославим семьи". Три "семьи", которые вы создали, состоят из трех разных женщин, у которых есть дети", – пишут под публикациями.

Под шквалом критики Джереми удалил сообщение с радужным флагом, но все равно остался при своем мнении.

Он расстался с матерью Джастина, Патти Маллетт, всего через 10 месяцев после того, как она в 18 лет родила будущую мировую суперзвезду после проблемных отношений. Согласно автобиографии Патти "The Only Way Is Up", они на самом деле были помолвлены, но отменили свадьбу, когда Джереми изменил ей с общей знакомой. Она также утверждает, что Джереми был в окружной тюрьме за драку в день рождения Джастина, и что он часто подводил своего сына, регулярно не появляясь, когда должен был провести с ним время.

Джереми и его сын Джастин

Официальных записей о его пребывании в тюрьме на момент рождения Джастина нет, хотя записи удаляются через определенный период времени в Канаде. Однако у Джереми есть другие правонарушения. В 1997 году он был признан виновным в нападении и приговорен к 90 дням тюремного заключения. Два года спустя мужчина провел еще 21 день в тюрьме после нарушения испытательного срока. Тогда же его осудили за второе нарушение условного срока. В январе 2004 года ему снова предъявили обвинение в нападении, но дело было прекращено.

Несмотря на криминальное прошлое Джереми, Джастин, кажется, все еще уважает своего своенравного отца. Хоть они долгое время и не общались в детстве, певец в интервью признавался, что у него "прекрасные отношения с отцом".

"Когда я был моложе, он научил меня играть на гитаре несколько песен, например "Knockin’ on Heaven’s Door" Боба Дилана. Он тоже научил меня водить", – рассказал артист.

Джастин подарил Джереми дом за 850 тысяч долларов и ранее утверждал, что отправляет своему отцу тысячи долларов в месяц, чтобы финансировать его образ жизни.

Джереми Бибер со своими детьми в Мексике

Кроме первенца, у Джереми есть двое детей – дочь Джазмин и сын Джексон (13 и 12 лет соответственно) от бівшей подруги Эрин Вагнер, с которой он был с 2007 по 2014 год. Затем в феврале 2018 года Джереми женился на своей девушке Челси Ребело. У пары подрастает трехлетняя дочь Бэй. Джереми также является отчимом 14-летней дочери Челси Элли.

Джереми Бибер и его последняя жена Челси

