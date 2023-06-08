Модный дом Gucci создал коллекцию драгоценностей, отражающих времена года (фото)

Драгоценности поражают воображение красотой и подбором камней.

Итальянский модный дом Gucci представил свою четвертую коллекцию ювелирного искусства под названием Four Seasons Inspire Gucci Allegoria, где украшения соответствуют временам года, сообщает WWD. Она представлена в Палаццо Сеттиманни, историческом архиве бренда во Флоренции.

"Здесь началась наша история, когда в 1921 году Гуччио Гуччи начал делать изделия из кожи ручной работы ручной работы. Этот утонченный подход к творчеству перекликается с искусством высокого ювелирного искусства, и презентация во Флоренции является данью уважения богатой истории и месту рождения дом", – объяснил президент и главный исполнительный директор Gucci Марко Биззарри о выборе места.

В основу коллекции положена естественная смена цветов четырех времен года. Allegoria открывает новый цикл после первых трех коллекций под названием "Hortus Deliciarum" или "Сад наслаждений", придуманным креативным директором Алессандро Микеле, покинувшим бренд в ноябре.

Фото: Gucci Official

Драгоценные камни, которых насчитывается более 200, занимают все более важное место, а цвет является ключевым элементом коллекции. Беззаботный дух весны передается цветущим узором фирменного мотива Gucci Flora. Потрясающий зеленый турмалин огранки "кушон" весом 226 карат покоится на тщательно обработанном ажурном металле, украшенном звездными мотивами и бриллиантовыми багетами. На цепочке колье стоят разноцветные турмалины и бриллианты.

Колье с розовым турмалином огранки "кушон" весом 161 карат окружено несколькими уровнями бриллиантов и цветной эмали, и все это закреплено на цепочке, сверкающей 72 турмалинами весом 88 карат, которые создают хроматический деграде.

Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official

Более насыщенные оттенки отражают тепло лета через изумруды, шпинели и турмалины параиба, усыпанные многогранными бриллиантами. Изысканные конструкции, смелые фасоны, такие как веер, указывают на мастерство Gucci.

Приглушенные и мягкие тона характерны для осени в шелковистых камнях, таких как желтый сапфир, розовый турмалин и гранат-мандарин. Колье из желтого сапфира весом 78 карат окружено турмалинами и бриллиантами, а винтажный браслет из желтого золота украшен пятью мандариновыми гранатами трех разных форм.

Ожерелье из эмали и бриллиантов, создающее более зимнее настроение, выделяется молочно-радужным опалом весом 92 карата.

Фото: Gucci Official

Gucci представляет единственные в своем роде старинные бриллианты и камни европейской огранки, которые придают коллекции нотку винтажности. Европейские огранки, созданные в основном с 1890 по 1930 год, характеризовали период ар-деко.

Формы веер, бриолет, пейсли и воздушный змей представлены во всех формах, а вкрапления багетных бриллиантов добавляют дополнительный оттенок света.

Пара серег-жакетов оформлена вокруг двух веерообразных изумрудов общим весом 18 карат, переплетенных каскадом из бриллиантов и турмалинов.

Есть также новые аксессуары для волос и съемные детали, которые можно носить по-разному.

Gucci опирается на ателье из примерно 40 человек, а производство разделено между Миланом и Валенцой По, крупным ювелирным центром Италии, с эксклюзивным партнером.

По словам Биззарри, у Gucci есть важные покупатели высоких ювелирных изделий на каждом рынке, но подчеркнул, что "дело не в том, где они базируются, а в том, как мы можем эмоционально сблизиться с ними, кем бы они ни были, откуда бы они ни приехали".

"Наш подход выходит за рамки границ, поскольку мы стремимся установить отношения один на один с каждым отдельным клиентом, предлагая им уникальные и персонализированные впечатления".

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