Chanel создал уникальную коллекцию украшений, имитирующую твидовую ткань (фото)

Коллекция называется Tweed de Chanel и состоит из 63 предметов.

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Французский модный дом Chanel после того, как Габриэль Шанель открыла для себя твид во время романа с герцогом Вестминстерским и превратила этот прочный тканый шерстяной материал из Шотландии в синоним шикарной роскоши, теперь пошел еще дальше и использовал мотивы твида в новой коллекции высокого ювелирного искусства, которая открывается в Лондоне 7 июня, сообщает WWD.

Ее название — Tweed de Chanel, а автором является директор студии создания ювелирных украшений Chanel Патрис Легеро.

"Это тема, предмет, который закрепился в Chanel и его ДНК с момента зарождения дома. О нем я уже думал, когда приехал сюда 14 лет назад. Я действительно хочу регулярно возвращаться к нему, потому что он сильный и может войти в ювелирные украшения, как и в модные коды дома", — подчеркнул ювелир.

Это его вторая интерпретация фирменного материала дома из золота и драгоценных камней после первой главы из 45 предметов, запущенной в 2020 году и включающей колье Tweed Couture, которое было воспроизведено и добавлено в наследие дома в январе.

По словам Легеро, работа с мотивом основы давала возможность иметь как творческий, так и поразительно новый дизайн, а также ощущение классицизма, которое придавало драгоценностям более неподвластную времени привлекательность.

В коллекции — 63 предмета. Легеро вплетает твид с другим квинтетом кодов дома в свои творения, каждое из которых связано с особым цветом: белая лента, комета на темно-синем небе, розовая камелия, золотое солнце и лев. Самой большой проблемой в интерпретации твида в золоте и драгоценных камнях было найти "философию ткани", материал, который может быть гибким и легким, но также прочным и с определенным ростом.

Главное украшение коллекции — колье Tweed Royal, пластрон из желтого золота с бриллиантами и 37 рубинами, отличающееся замысловатым переплетением, которое помогает ему плотно прилегать к коже, как "тканевая броня", задуманная Габриэль Шанель.

Съемный мотив в виде головы льва можно носить как брошь, а бриллиант огранки "груша" 10,17, стекающий с кошачьей гривы, можно отсоединить и носить как кольцо. По его словам, колье завершает цепочка в знак уважения к той, что заканчивала одежду Chanel, чтобы помочь им безупречно падать, но также и придать льву "больше рок-н-ролльного" настроения.

Еще одним преимуществом было то, что твид может быть любого цвета, а его переплетение способно иметь ряд текстурных ритмов — плотных или свободных — без потери своей индивидуальности, что делает его "неисчерпаемым источником" для Легеро.

Фото: Chanel

Дизайн пяти тем, в которых используется твид, варьируется от плотно переплетенных мотивов до почти деконструированной интерпретации. Например, колье Tweed Etoilé, в котором намек на плотное плетение по бокам шеи дополнен желтыми сапфирами огранки "кушон" весом 14,71 карата, переходящим в пять нитей из белого золота, желтого золота, лазурита и оникса, и выглядит, как сотканное или наоборот, размотанное.

Сквозной чертой коллекции является намерение Легеро дразнить "жизнь, поэзию, легкость и женственность… из материала, который очень геометрический и структурированный по своей природе". С идеей розовой камелии он хотел сделать ее более легкой, более игристой, придав ей форму россыпи розовых камней, изображающих лепестки камелии в колье Tweed Poudré с бриллиантами, розовым сапфиром и розовым золотом.

Фото: Chanel

В других местах графическая лента, увитая бриллиантами и жемчугом в дизайне Tweed Ruban, часто использует жемчуг и камни различной формы,

Коктейльное кольцо Tweed Icone для каждой темы сочетает компактное переплетение с важным центральным камнем.

Фото: Chanel

Коллекция Tweed de Chanel образует ключевой триптих в высоком ювелирном искусстве Chanel наряду с коллекциями No.5 и 1932, отдавая дань уважения культовым духам бренда и первым проектам высокого ювелирного искусства.

Презентация 7 июня станет первой, когда французский роскошный дом проводит мероприятие такого масштаба в Лондоне.

Ранее Фокус писал, как выглядит кольцо, в котором свыге 7,8 тыс. бриллиантов.