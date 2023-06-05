Chanel створив унікальну колекцію прикрас, що імітує твідову тканину (фото)
Колекція називається Tweed de Chanel та складається із 63 предметів.
Французький модний дім Chanel після того, як Габріель Шанель відкрила для себе твід під час роману з герцогом Вестмінстерським і перетворила цей міцний тканий вовняний матеріал з Шотландії в синонім розкоші, тепер пішов ще далі і використав мотиви твіду в новій колекції високого ювелірного мистецтва, виставка якої відкривається у Лондоні 7 червня, повідомляє WWD.
Її назва — Tweed de Chanel, автором є директор студії створення ювелірних прикрас Chanel Патріс Легеро.
"Це тема, предмет, який закріпився в Chanel і його ДНК з моменту зародження дому. Про нього я вже думав, коли приїхав сюди 14 років тому. Я дійсно хочу регулярно повертатися до нього, тому що він сильний і може увійти в ювелірні прикраси, як і в модні коди дому", — наголосив ювелір.
Це його друга інтерпретація фірмового матеріалу дому із золота та дорогоцінного каміння після першого розділу із 45 предметів, запущеного в 2020 році, включно з кольє Tweed Couture, яке було відтворено та додано у спадок будинку в січні.
За словами Легеро, робота з мотивом основи давала можливість мати як творчий, так і разюче новий дизайн, а також відчуття класицизму, яке надавало коштовностям більш непідвладної часу привабливості.
У колекції — 63 предмети. Легеро вплітає твід з іншим квінтетом кодів дому у свої творіння, кожне з яких пов'язане з особливим кольором: біла стрічка, комета на темно-синьому небі, рожева камелія, золоте сонце та лев.
Найбільшою проблемою в інтерпретації твіду в золоті та дорогоцінному камені було знайти "філософію тканини", матеріал, який може бути гнучким і легким, але також міцним і з певним ростом.
Головна прикраса колекції — кольє Tweed Royal, пластрон із жовтого золота з діамантами і 37 рубінами, що відрізняється хитромудрим переплетенням, яке допомагає йому щільно прилягати до шкіри, як "тканинна броня", задумана Габріель Шанель.
Знімний мотив у вигляді голови лева можна носити як брошку, а діамант огранювання "груша" 10,17, що стікає з котячої гриви, можна від'єднати і носити як каблучку. За його словами, кольє завершує ланцюжок на знак поваги до того, що закінчував одяг Chanel, щоб допомогти їм бездоганно падати, але також і надати леву "більше рок-н-рольного" настрою.
Ще однією перевагою було те, що твід може бути будь-якого кольору, а його переплетення здатне мати низку текстурних ритмів — щільних чи вільних — без втрати своєї індивідуальності, що робить його невичерпним джерелом для Легеро.
Дизайн п'яти тем, у яких використовується твід, варіюється від щільно переплетених мотивів до майже деконструйованої інтерпретації. Наприклад, кольє Tweed Etoilé, в якому натяк на щільне плетіння з боків шиї доповнений жовтими сапфірами ограновування "кушон" вагою 14,71 карата, що переходить у п'ять ниток із білого золота, жовтого золота, лазуриту та оніксу, і виглядає як зіткане чи, навпаки, розмотане.
Наскрізною рисою колекції є намір Легеро дражнити "життя, поезію, легкість і жіночність… з матеріалу, який дуже геометричний і структурований за своєю природою". З ідеєю рожевої камелії він хотів зробити її легшою, грайливішою, надавши їй форму розсипу рожевого каміння, що зображує пелюстки камелії в кольє Tweed Poudré з діамантами, рожевим сапфіром і рожевим золотом.
В інших місцях графічна стрічка, оповита діамантами та перлами в дизайні Tweed Ruban, часто використовує перли та каміння різної форми,
Коктейльна каблучка Tweed Icone для кожної теми поєднує компактне переплетення з важливим центральним каменем.
Колекція Tweed de Chanel утворює ключовий триптих у високому ювелірному мистецтві Chanel поряд з колекціями No.5 і 1932, віддаючи шану культовим парфумам бренду і першим проєктам високого ювелірного мистецтва.
Презентація 7 червня стане першою, коли французький розкішний дім проведе захід такого масштабу в Лондоні.
Раніше Фокус писав, як виглядає каблучка, в якій використали 7,8 тис. діамантів.