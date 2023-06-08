Рози Хантингтон-Уайтли показала три стильных купальника на лето (фото)

Все представленные купальники из собственной коллекции знаменитой модели.

35-летняя британская супермодель и ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли поделилась в своем Instagram-аккаунте серией фотографий в купальниках, представляя свое новое сотрудничество с культовым брендом купальных костюмов Hunza G.

Модель и владелица косметического бренда Rose Inc позировала на зеркальных селфи в белом бикини, бордовом и розовом купальниках.

Рози Хантингтон-Уайтли Фото: Instagram rosiehw Рози Хантингтон-Уайтли Фото: Instagram rosiehw

"Нет ничего лучше, чем создать лимитированную коллекцию в сотрудничестве с @roseinc и @hunza.g. Листайте, чтобы увидеть некоторые из моих любимых стилей и цветовых решений, вдохновленных нашей культовой солнечной коллекцией Rose Inc", — подписала Рози свою публикацию.

О своей любви к Hunza G Рози также рассказала Vogue: "Я познакомилась с этим брендом еще в 2018 году. И меня сразу же впечатлила эта красиво натянутая мятая ткань. Я думаю, что еще одна вещь, которую команда делает так хорошо, это то, что она остается верной небольшому количеству стилей и фасонов, но каждый сезон представляет действительно культовые цвета".

Рози Хантингтон-Уайтли Фото: Instagram rosiehw

"Последние пару лет я в основном известна своей любовью к нейтральным тонам, — говорит Хантингтон-Уайтли. — Но когда дело доходит до купальных костюмов — это яркие цвета. Я чувствую, что именно здесь я могу быть немного более предприимчивой и игривой".

Ранее Фокус писал, что Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала шикарную фигуру, отдыхая на Мальдивах.