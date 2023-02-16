Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике (видео)

В видеоролике с Мальдив знаменитость продемонстрировала фигуру, в том числе топлес.

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35-летняя британская супермодель и ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли поделилась в своем Instagram-аккаунте видео-нарезкой кадров с отдыха на Мальдивах.

Модель и владелица косметического бренда Rose Inc рассказала о том, что она была в роскошном отпуске, добавив в подписи: "#реклама Спасибо @joalibeing за самое волшебное пребывание на Мальдивах. Никогда не чувствовала себя такой избалованной! #joalibeing". — написала она в подписи.

В ролике она продемонстрировала фигуру — сначала топлес, а затем в красном бикини.

Показывая подписчикам моменты отдыха, Рози также появилась на видео в белой накидке, когда она прогуливалась по пляжу. Затем девушка тренировалась в тренажерном зале, показав подтянутую фигуру в укороченном топе и черных леггинсах.

Ее также видели, когда она выпивала с друзьями и делала массаж, когда ей нужно было отдохнуть и восстановить силы во время отпуска. Рози продемонстрировала свою стройную фигуру на еще одном залитом солнцем снимке в бикини, когда она шла по песку.

Напомним, в конце января Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей закрытого ужина, организованного в честь коллекции высокого ювелирного искусства Gucci.

Также Фокус писал, что в феврале прошлого года супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и звезда фильмов "Перевозчик" и "Большой куш" Джейсон Стейтем стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка.