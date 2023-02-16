Розі Гантінгтон-Вайтлі продемонструвала шикарну фігуру в купальнику (відео)

У відеоролику з Мальдівів знаменитість продемонструвала фігуру, у тому числі топлес.

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35-річна британська супермодель і ангел Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі поділилася у своєму Instagram-акаунті відеонарізкою кадрів із відпочинку на Мальдівах.

Модель і власниця косметичного бренду Rose Inc розповіла про те, що вона була в розкішній відпустці, додавши в підписі: "#реклама Спасибі @joalibeing за найчарівніше перебування на Мальдівах. Ніколи не почувалася такою розпещеною! #joalibeing", — написала вона в підписі.

У ролику вона продемонструвала фігуру спочатку топлес, а потім у червоному бікіні.

Показуючи підписникам моменти відпочинку, Розі також з'явилася на відео в білій накидці, коли вона ходила по пляжу. Потім дівчина тренувалася в тренажерному залі, показавши підтягнуту фігуру у вкороченому топі та чорних легінсах.

Її також бачили, коли вона випивала з друзями та робила масаж, коли їй потрібно було відпочити й відновити сили під час відпустки. Розі продемонструвала свою струнку фігуру на ще одному залитому сонцем знімку в бікіні, коли вона йшла по піску.

Нагадаємо, наприкінці січня Розі Гантінгтон-Вайтлі стала гостею закритої вечері, організованої на честь колекції високого ювелірного мистецтва Gucci.

Також Фокус писав, що в лютому минулого року супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі та зірка фільмів "Перевізник" і "Великий куш" Джейсон Стейтем стали батьками вдруге. У пари народилася дівчинка.