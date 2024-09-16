У мережі зʼявилося відео, як депутати з фракції мера Дніпра Філатова замість відрядження відпочивали у лакшері готелі на Мальдівах

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В мережі опублікували відео вечірки на Мальдівах депутатів з фракції мера Філатова "Пропозиція" у Дніпровській міській раді. За даними УНІАН, вони виїхали з України нібито для участі в міжнародній конференції з питань відбудови міста, але разом з дружинами та подругами опинилися на лакшері-курорті.

Зокрема, на відео голова фракції Філатова у міськраді Сергій Пустовий та його дружина.

Фото: Insider

"У Філатова Пустовий вирішує земельні питання. Тут же ще один депутат від тієї ж "Пропозиції" Євген Кривошеєв з дружиною Ольгою. Вона вбралася укоштовності на суму понад €50 000 (Van Cleefкольє – €12 900,браслети – €6600 та €4950, Cartie за €14 400, та сережки за €4450). Мабуть, все подарунки чоловіка, який також відповідає у Філатова за землю та будівництво", – зазначається у дописі до відео.

Фото: Insider

За словами автора допису, відео на телефон зняв ще один депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков з "Євросолідарності" у годиннику Rolex Skydweller за $25 000. Його дружина Оксана вдягнена у браслети Сartier Love, Petit Modele, Pave. Вартість її "вбрання" – понад €150 000.

Фото: Insider

Фото: Insider

Фото: Insider

Фото: Insider

Фото: Insider

"Поки справжні патріоти воюють, ці "герої" з команди Філатова співають патріотичних пісень, заїдаючи омарами з просєко на лакшері курорті Vakkaru Maldives. До речі, "відрядження" їм підписував особисто мер", – наголошується у дописі.