В сети появилось видео, как депутаты из фракции мэра Днепра Филатова вместо командировки отдыхали в лакшери отеле на Мальдивах

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В сети опубликовали видео вечеринки на Мальдивах депутатов из фракции мэра Филатова "Пропозиция" в Днепровском городском совете. По данным УНИАН, они выехали из Украины якобы для участия в международной конференции по вопросам восстановления города, но вместе с женами и подругами оказались на лакшери-курорте.

В частности, на видео глава фракции Филатова в горсовете Сергей Пустовой и его жена.

Фото: Insider

"У Филатова Пустовой решает земельные вопросы. Здесь же еще один депутат от той же "Пропозиции" Евгений Кривошеев с женой Ольгой. Она нарядилась в драгоценности на сумму более €50 000 (Van Cleefколье — €12 900, браслеты — €6600 и €4950, Cartie за €14 400, и серьги за €4450). Видимо, все подарки мужа, который также отвечает у Филатова за землю и строительство", — отмечается в заметке к видео.

Фото: Insider

По словам автора сообщения, видео на телефон снял еще один депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из "Евросолидарности" в часах Rolex Skydweller за $25 000. Его жена Оксана одета в браслеты Сartier Love, Petit Modele, Pave. Стоимость ее "наряда" — более €150 000.

Фото: Insider

Фото: Insider

Фото: Insider

Фото: Insider

Фото: Insider

"Пока настоящие патриоты воюют, эти "герои" из команды Филатова поют патриотические песни, заедая омарами с просекко на лакшери курорте Vakkaru Maldives. Кстати, "командировки" им подписывал лично мэр", — отмечается в заметке.