Елегантна Розі Гантінгтон-Вайтлі на вечірці Gucci

Знаменитість приїхала на Паризький тиждень моди та відвідала закриту вечерю.

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Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі стала гостею закритої вечері, організованої на честь колекції високого ювелірного мистецтва Gucci у готелі Ritz у французькій столиці.

35-річна зірка була одягнена в чорну сукню міді, абсолютно закриту, яка трохи просвічувалася в зоні грудей під спалахами фотокамер папараці. Взута модель була у високі чоботи на підборах і шнурівці, а на шиї у неї красувалося велике перлинне кольє, схоже на чокер.

[ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Getty Images [ + – ] Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Getty Images

Розкішний вечірній аутфіт знаменита модель доповнила маленькою чорною сумкою, світлим манікюром, кількома золотими браслетами на зап'ясті та золотими сережками у вухах. Волосся Розі вирівняла та розпустила, розчесавши по проділу, і зробила гарний вечірній макіяж, підкресливши пухкі губи й очі.

Нагадаємо, у лютому минулого року супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі та зірка фільмів "Перевізник" та "Великий куш" Джейсон Стейтем стали батьками вдруге. У пари народилася дівчинка.

Також Фокус писав, що гостею закритої вечері, організованої Будинком Gucci в готелі Ritz у Парижі, стала експерша леді Франції Карла Бруні.