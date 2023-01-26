Елегантна Розі Гантінгтон-Вайтлі на вечірці Gucci
Знаменитість приїхала на Паризький тиждень моди та відвідала закриту вечерю.
Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі стала гостею закритої вечері, організованої на честь колекції високого ювелірного мистецтва Gucci у готелі Ritz у французькій столиці.
35-річна зірка була одягнена в чорну сукню міді, абсолютно закриту, яка трохи просвічувалася в зоні грудей під спалахами фотокамер папараці. Взута модель була у високі чоботи на підборах і шнурівці, а на шиї у неї красувалося велике перлинне кольє, схоже на чокер.
Розкішний вечірній аутфіт знаменита модель доповнила маленькою чорною сумкою, світлим манікюром, кількома золотими браслетами на зап'ясті та золотими сережками у вухах. Волосся Розі вирівняла та розпустила, розчесавши по проділу, і зробила гарний вечірній макіяж, підкресливши пухкі губи й очі.
Нагадаємо, у лютому минулого року супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі та зірка фільмів "Перевізник" та "Великий куш" Джейсон Стейтем стали батьками вдруге. У пари народилася дівчинка.
Також Фокус писав, що гостею закритої вечері, організованої Будинком Gucci в готелі Ritz у Парижі, стала експерша леді Франції Карла Бруні.