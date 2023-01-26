Розкішна Карла Бруні відвідала вечірку Gucci в Парижі

Експерша леді Франції відвідала кілька заходів на Паризькому тижні моди.

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Учора ввечері 55-річна Карла Бруні стала гостею закритої вечері, організованої Будинком Gucci у готелі Ritz у французькій столиці. Про це пише Daily Mail.

На захід Бруні приїхала у молочному пальті з хутряним коміром і поясом на талії, доповнивши образ класичними чорними туфлями-човниками на підборах. У руках вона тримала маленьку чорну сумку на бамбуковій ручці.

Карла зробила гарну укладку хвилями та насичений макіяж з акцентом на блискучі тіні на повіках, а матовою помадою нафарбувала губи.

Фото: Getty Images

Також на Паризькому тижні моди Бруні відвідала показ весняної колекції 2023 року Giorgio Armani Prive Haute Couture. Тоді перед камерами вона з'явилася в чорному топі із сіткою та брюках-дудочках, туфлях на підборах і зі сріблястим клатчем у руках.

Фото: Getty Images

Крім того, Карла Бруні побувала на шоу Christian Diorу Парижі, куди приїхала у сірій сукні-накидці від Dior, під якою була чорна водолазка, її талію підкреслював тонкий сірий ремінець, до елегантного образу експерша леді Франції підібрала чорні колготи в сітку та туфлі-човники з принтом і на підборах.

[ + – ] Карла Бруні Фото: Instagram carlabruniofficial [ + – ] Карла Бруні Фото: Instagram carlabruniofficial

Нагадаємо, французька модель Тіна Кунакі стала однією із зіркових гостей вечері, організованої італійським модним Будинком Gucci в готелі Ritz у Парижі.

Також Фокус писав, що в жовтні минулого року Карла Бруні та Маріон Котіяр обстригли волосся на знак солідарності з іранськими жінками.