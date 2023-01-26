Роскошная Карла Бруни посетила вечеринку Gucci в Париже

Экс-первая леди Франции посетила несколько мероприятий на Парижской неделе моды.

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Вчера вечером 55-летняя Карла Бруни стала гостьей закрытого ужина, организованного Домом Gucci в отеле Ritz во французской столице. Об этом пишет Daily Mail.

На мероприятие Бруни приехала в молочном пальто с меховым воротником и поясом на талии, дополнив образ классическими черными туфлями-лодочками на каблуках. В руках она держала маленькую черную сумку на бамбуковой ручке.

Карла сделала красивую укладку волнами и насыщенный макияж с акцентом на блестящие тени на веках, а матовой помадой накрасила губы.

Фото: Getty Images

Также на Парижской неделе моды Бруни посетила показ весенней коллекции 2023 Giorgio Armani Prive Haute Couture. Тогда перед камерами она появилась в черном топе с сеткой и брюках-дудочках, туфлях на каблуках и с серебристым клатчем в руках.

Фото: Getty Images

Кроме того, Карла Бруни побывала на шоу Christian Dior в Париже, куда приехала в сером платье-накидке от Dior, под которым была черная водолазка, ее талию подчеркивал тонкий серый ремешок, к элегантному образу экс-первая леди Франции подобрала черные колготы в сетку и туфли-лодочки с принтом и на каблуках.

[ + – ] Карла Бруни Фото: Instagram carlabruniofficial [ + – ] Карла Бруни Фото: Instagram carlabruniofficial

Напомним, французская модель Тина Кунаки стала одной из звездных гостей ужина, организованного итальянским модным Домом Gucci в отеле Ritz в Париже.

Также Фокус писал, что в октябре прошлого года Карла Бруни и Марион Котийяр остригли волосы в знак солидарности с иранскими женщинами.