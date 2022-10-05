Карла Бруни и Марион Котийяр остригли волосы в знак солидарности с иранскими женщинами

Флешмоб поддержали и другие французские актрисы и знаменитости, остригшие пряди волос

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В Иране третью неделю продолжаются протесты, вызванные смертью молодой девушки Махсы Амини, задержанной полицией нравов за якобы нарушение строгого дресс-кода страны для женщин. После избиений она впала в кому и скончалась. Смерть Махсы спровоцировала массовые акции протеста, в которых иранских женщин поддержали актрисы из Франции. Роликом с флешмобом поделилась Марион Котийяр.

Хоть полиция Ирана и отрицала, что Амини умерла от избиений, утверждая, что причиной смерти стала "внезапная остановка сердца", ее родственники заявили, что она совершенно здорова.

В Иране продолжаются протесты и женщины, участвующие в них, снимают хиджабы, сжигают их и отрезают волосы в знак протеста.

[ + – ] Карла Бруни поддержала флешмоб

Шарлотта Генсбур и Джейн Биркин, Изабель Юппер и Марион Котийяр, Жюльетт Бинош, Софи Марсо и другие французские актрисы поддержали иранских женщин и остригли волосы в знак солидарности с иранскими женщинами.

Причем, если некоторые актрисы, как Карла Бруни, ограничились одной прядью, Жюльетт Бинош остригла волосы наполовину.

[ + – ] Французские актрисы отрезали волосы в знак поддержки иранских женщин

Флешмоб уже получил свой хештег #HairForFreedom (волосы для свободы).

Напомним, после революции 1979 года женщины лишились многих фундаментальных прав в обществе — в том числе права на передвижение, работу, опеку над детьми старше 7 лет. Также они обязаны покрывать волосы и носить хиджаб. Именно за "неправильно" надетый хиджаб Махса Амини была задержана и избита.

После начала протестов в Иране погибли еще несколько молодых девушек, в том числе 16-летняя видеоблогер. Местные активисты считают, что счет жертв уже пошел на сотни.

Ранее женщин Ирана в их борьбе поддержала Анджелина Джоли. Она опубликовала несколько фото в своем Instagram и заявила, что иранкам "нужна свобода, чтобы жить и дышать без насилия или угроз ".