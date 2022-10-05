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Стиль життя

Карла Бруні та Маріон Котіяр обстригли волосся на знак солідарності з іранськими жінками

карла бруні, іран, протести в ірані, флешмоб, стрижка волосся
Фото: Instagram carlabruniofficial | Карла Бруні

Флешмоб підтримали й інші французькі актриси та знаменитості, що остригли пасма волосся.

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В Ірані третій тиждень тривають протести, викликані смертю молодої дівчини Махси Аміні, затриманої поліцією моралі за нібито порушення суворого дрескоду країни для жінок. Після побиття вона впала в кому і померла. Смерть Махси спровокувала масові акції протесту, у яких іранських жінок підтримали акторки із Франції. Роликом із флешмобом поділилася Маріон Котіяр.

Хоча поліція Ірану і заперечувала, що Аміні померла від побиття, стверджуючи, що причиною смерті стала "раптова зупинка серця", її родичі заявили, що вона здорова.

В Ірані тривають протести і жінки, які беруть участь у них, знімають хіджаби, спалюють їх та відрізають волосся на знак протесту.

Карла Бруні підтримала флешмоб

Шарлотта Генсбур і Джейн Біркін, Ізабель Юппер та Маріон Котіяр, Жюльєтт Бінош, Софі Марсо та інші французькі акторки підтримали іранських жінок та обстригли волосся на знак солідарності з іранськими жінками.

Причому, якщо деякі акторки, як Карла Бруні, обмежилися одним пасмом, Жюльєтт Бінош обстригла волосся наполовину.

Французькі акторки відрізали волосся на знак підтримки іранських жінок.

Флешмоб вже отримав свій хештег #HairForFreedom (волосся для свободи).

Нагадаємо, після революції 1979 року жінки втратили багато фундаментальних прав у суспільстві — зокрема права на пересування, роботу, опіку над дітьми віком від 7 років. Також вони повинні покривати волосся і носити хіджаб. Саме за "неправильно" одягнений хіджаб Махса Аміні була затримана та побита.

Після початку протестів в Ірані загинули ще кілька молодих дівчат, зокрема 16-річна відеоблогерка. Місцеві активісти вважають, що рахунок жертв уже пішов на сотні.

Раніше жінок Ірану у їхній боротьбі підтримала Анджеліна Джолі. Вона опублікувала кілька фото у своєму Instagram і заявила, що іранкам "потрібна свобода, щоб жити та дихати без насильства чи погроз".