Карла Бруні та Маріон Котіяр обстригли волосся на знак солідарності з іранськими жінками

Флешмоб підтримали й інші французькі актриси та знаменитості, що остригли пасма волосся.

Related video

В Ірані третій тиждень тривають протести, викликані смертю молодої дівчини Махси Аміні, затриманої поліцією моралі за нібито порушення суворого дрескоду країни для жінок. Після побиття вона впала в кому і померла. Смерть Махси спровокувала масові акції протесту, у яких іранських жінок підтримали акторки із Франції. Роликом із флешмобом поділилася Маріон Котіяр.

Хоча поліція Ірану і заперечувала, що Аміні померла від побиття, стверджуючи, що причиною смерті стала "раптова зупинка серця", її родичі заявили, що вона здорова.

В Ірані тривають протести і жінки, які беруть участь у них, знімають хіджаби, спалюють їх та відрізають волосся на знак протесту.

[ + – ] Карла Бруні підтримала флешмоб

Шарлотта Генсбур і Джейн Біркін, Ізабель Юппер та Маріон Котіяр, Жюльєтт Бінош, Софі Марсо та інші французькі акторки підтримали іранських жінок та обстригли волосся на знак солідарності з іранськими жінками.

Причому, якщо деякі акторки, як Карла Бруні, обмежилися одним пасмом, Жюльєтт Бінош обстригла волосся наполовину.

[ + – ] Французькі акторки відрізали волосся на знак підтримки іранських жінок.

Флешмоб вже отримав свій хештег #HairForFreedom (волосся для свободи).

Нагадаємо, після революції 1979 року жінки втратили багато фундаментальних прав у суспільстві — зокрема права на пересування, роботу, опіку над дітьми віком від 7 років. Також вони повинні покривати волосся і носити хіджаб. Саме за "неправильно" одягнений хіджаб Махса Аміні була затримана та побита.

Після початку протестів в Ірані загинули ще кілька молодих дівчат, зокрема 16-річна відеоблогерка. Місцеві активісти вважають, що рахунок жертв уже пішов на сотні.

Раніше жінок Ірану у їхній боротьбі підтримала Анджеліна Джолі. Вона опублікувала кілька фото у своєму Instagram і заявила, що іранкам "потрібна свобода, щоб жити та дихати без насильства чи погроз".