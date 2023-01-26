Элегантная Рози Хантингтон-Уайтли на вечеринке Gucci
Знаменитость приехала на Парижскую неделю моды и посетила закрытый ужин.
Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей закрытого ужина, организованного в честь коллекции высокого ювелирного искусства Gucci в отеле Ritz, во французской столице.
35-летняя звезда была одета в черное платье миди, абсолютно закрытое, которое слегка просвечивалось в зоне груди под вспышками фотокамер папарацци. Обута модель была в высокие сапоги на каблуках и шнуровке, а на шее у нее красовалось крупное жемчужное колье, похожее на чокер.
Роскошный вечерний аутфит знаменитая модель дополнила маленькой черной сумкой, светлым маникюром, несколькими золотыми браслетами на запястье и золотыми серьгами в ушах. Волосы Рози выровняла и распустила, расчесав по пробору, и сделала красивый вечерний макияж, подчеркнув пухлые губы и глаза.
Напомним, в феврале прошлого года супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и звезда фильмов "Перевозчик" и "Большой куш" Джейсон Стейтем стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка.
Также Фокус писал, что гостьей закрытого ужина, организованного Домом Gucci в отеле Ritz во Париже, стала экс-первая леди Франции Карла Бруни.