Элегантная Рози Хантингтон-Уайтли на вечеринке Gucci

Знаменитость приехала на Парижскую неделю моды и посетила закрытый ужин.

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Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей закрытого ужина, организованного в честь коллекции высокого ювелирного искусства Gucci в отеле Ritz, во французской столице.

35-летняя звезда была одета в черное платье миди, абсолютно закрытое, которое слегка просвечивалось в зоне груди под вспышками фотокамер папарацци. Обута модель была в высокие сапоги на каблуках и шнуровке, а на шее у нее красовалось крупное жемчужное колье, похожее на чокер.

[ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли Фото: Getty Images [ + – ] Рози Хантингтон-Уайтли Фото: Getty Images

Роскошный вечерний аутфит знаменитая модель дополнила маленькой черной сумкой, светлым маникюром, несколькими золотыми браслетами на запястье и золотыми серьгами в ушах. Волосы Рози выровняла и распустила, расчесав по пробору, и сделала красивый вечерний макияж, подчеркнув пухлые губы и глаза.

Напомним, в феврале прошлого года супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и звезда фильмов "Перевозчик" и "Большой куш" Джейсон Стейтем стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка.

Также Фокус писал, что гостьей закрытого ужина, организованного Домом Gucci в отеле Ritz во Париже, стала экс-первая леди Франции Карла Бруни.