Пэрис Хилтон поделилась трогательным фото сына и мужа

В январе Пэрис Хилтон и ее муж стали родителями. Мальчика семье родила суррогатная мать.

42-летняя светская львица Пэрис Хилтон поделилась в своем Instagram-аккаунте трогательным фото, на котором ее муж, 42-летний американский писатель Картер Реум, держит на руках их новорожденного ребенка Феникса Бэррона Хилтон Реума.

На снимках папа и сын наблюдают, как Хилтон репетирует свое первое живое выступление в качестве певицы. На репетиции на сцене она была в блестящем мини-платье. Наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton готовилась к шоу "Звезды слепы", которое состоится в театре Генри Фонда в Голливуде.

"Малыш Феникс смотрит, как я репетирую "Звезды слепы" для моего большого шоу сегодня вечером", — написала Пэрис под публикацией на своей странице.

На Фениксе были синие наушники, белый свитер и белые теннисные туфли в тон. Картер был одет в простую синюю куртку и джинсы, прижимая маленького Феникса к груди, пока Пэрис репетировала.

В 2006 году Пэрис выпустила свой первый поп-сингл Stars Are Blind из одноименного дебютного альбома Paris. Хотя Пэрис уже много лет является признанным ди-джеем, шоу в Fonda станет ее первым концертом, на котором она выступит в качестве вокалистки.

Диджей, предприниматель и гордая мама написала о своем волнении по поводу своего первого живого концерта: "Считаю дни до концерта! Репетиции были такими веселыми. Я очень люблю всех в своей команде. Не могу дождаться, чтобы поделиться этим опытом со всеми".

Пэрис и Картер, которые поженились в ноябре 2021 года после более чем двух лет знакомства, держали рождение своего сына в секрете от своих ближайших родственников, пока светская львица обнародовала эту информацию в соцсети.

Также Фокус писал, что Пэрис Хилтон призналась, что сделала аборт в 20 лет.