Нарушения закона и часы на миллион долларов. Как Кришитану Роналду живет в Эр-Рияде

Самый известный футболист в мире заключил выгодный контракт с ФК из Саудовской Аравии, добился послабления в законах для своей семьи и многие игроки могут последовать его примеру.

Переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию стал настоящей сенсацией. Особенно, когда стало известно, что он будет получать 175 миллионов фунтов в год. И теперь спортивные эксперты считают, что многие топовые футболисты последуют его примеру. Об этом пишет Daily Mail.

С бывшей звездой "Манчестер Юнайтед" и "Реала" в Эр-Рияде обращаются как с королем. Ему предоставили шикарные апартаменты, астрономическую зарплату и даже сделали исключение из правил, позволив Джорджине Родригес жить вместе с ним.

Прибытие Роналду в Эр-Рияд

По законам Саудовской Аравии пары, которые не состоят в браке, не могут жить вместе, но ради Роналду и его девушки сделали исключение.

Известного телеведущего Пирса Моргана, который дружит с Роналду, спросили, нравится ли футболисту его новая жизнь, и Пирс ответил утвердительно.

"Определенно нравится. Я обменялся с ним несколькими сообщениями, и ему все это очень нравится на поле и за его пределами", — сказал Морган.

После того как "Юнайтед" расторг его контракт в ноябре прошлого года, пятикратный обладатель "Золотого мяча" подписал контракт на 175 миллионов фунтов стерлингов в год, чтобы отправиться в Саудовскую Аравию в январе, чтобы возглавить клуб "Аль-Наср".

Многие назвали этот переезд, по сути, концом его дней на футбольном элитном уровне. Поскольку топ-клубы не были заинтересованы в том, чтобы забрать его из "Юнайтед", у Роналду не было иного выбора, кроме как прекратить свою карьеру в Лиге чемпионов и принять миллионы Саудовской Аравии.

Роналду с семьей в Эр-Рияде

И Криштиану Роналду пользовался бесчисленными привилегиями и роскошью с тех пор, как уехал на Ближний Восток.

Он летает на роскошных частных самолетах, занимает самые шикарные апартаменты в стране, получил в подарок часы за миллион долларов, изготовленные специально для него и стал желанным гостем на всех светских мероприятиях Эр-Рияда.

Он уже стал звездой Dariyah Nights — фестиваля шоппинга, искусства и музыки, который посетил с министром спорта принцем Абдулазизом бин Турки аль-Фейсалом, и присутствовал на боксерском поединке Томми Фьюри с Джейком Полом.

Его девушка Джорджина Родригес также пожинает плоды популярности. У ее страницы в Instagram уже более 49 миллионов подписчиков, она появилась на церемонии Joy Awards, даже затмив актрису Софию Вергару, и даже получила статус "модной иконы" у местных поклонников.

Джорджина Родригес

Спортивные эксперты полагают, что скоро к Роналду в Саудовской Аравии могут присоединиться его знаменитый соперник Лионель Месси и его жена Антонела Рокуццо.

Семья недавно посещала Эр-Рияд. В мае прошлого года Месси подписал выгодный контракт с Саудовской Аравией на 25 миллионов фунтов стерлингов в год для продвижения королевства в качестве посла туризма.

Также в Саудовскую Аравию скоро переедут футболисты Карим Бензема, подписавший конракт с "Аль-Иттихад", и Н'Голо Канте, который сейчас играет за "Челси".

Напомним, ранее Джорджина Родригес вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в золотом платье. На кинофестиваль подружка Роналду прилетела на частном самолете.