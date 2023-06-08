Новоиспеченную бабушку Деми Мур заметили на прогулке с дочкой и внучкой (фото)

Деми Мур — крутая бабушка в каждом проявлении.

60-летняя американская актриса Деми Мур была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе вместе со своей старшей дочкой Румер, а также маленькой внучкой Луэттой Исли Томас Уиллис. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда "Ангелов Чарли" выглядела стильно. Она надела синие джинсы, черные ботинки и белую куртку. Мать троих детей дополнила прогулочный аутфит черной сумкой и слингом, в котором как всегда несла своего пса Плова. Также Деми везла детскую коляску с малышкой.

34-летняя Румер шла позади в полностью белом образе. Для выхода старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выбрала рубашку с глубоким вырезом, куртку и брюки. Свой ансамбль она завершила носками и шлепанцами Birkenstock. В руках молодая мама несла большую фиолетовую сумку и термос.

Месяц назад Деми стала бабушкой, чему несказанно рада. Ее старшая дочь Румер родила девочку Луэтту. Роды проходили дома в бассейне, и мать поддерживала дочь в этот момент, как и обе сестры роженицы.

Помимо Румер, у Деми Мур и Брюса Уиллиса есть 31-летняя дочь Скаут и 29-летняя Таллула. Модель и звезда "Крепкого орешка" были в браке с 1987 года по 2000 год. Позже Уиллис женился на Эмме Хеминг в 2009 году, и у пары также есть дочери — 11-летняя Мэйбл и 9-летняя Эвелин.

Также Фокус писал, что Таллула Уиллис рассказала о последствиях брака Деми Мур и Эштона Кутчера.