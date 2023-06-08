В 101 год скончалась Франсуаза Жило, муза и возлюбленная Пабло Пикассо

Известная художница, чьи работы выставлялись по всему миру, умерла в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке скончалась известная художница Франсуаза Жило. Единственная возлюбленная Пикассо, которая ушла от него прежде, чем он ее бросил, написала мемуары о их романе, которые стали бестселлером. Франсуазе был 101 год. Сам Пикассо умер в 1973 году. Об этом пишет NYtimes.

О смерти писательницы и художницы сообщила ее дочь Аурелия. По ее словам, Жило в последнее время страдала от заболеваний легких и сердца.

Одна из самых известных фотографий Франсуазы и Пабло Пикассо изображает идущих их по пляжу. И художник держит над ее головой большой зонт.

Франсуаза Жило и Пабло Пикассо

Они познакомились в 1943 году в Париже, в уличном кафе. После Пикассо пригласил ее на свою выставку, узнав, что она художница. И не смотря на 40-летнюю разницу в возрасте, у них завязался роман. Пикассо как раз в это время переживал разрыв с Дорой Маар.

Сама Франсуаза родилась в зажиточной семье. Ее отец был химиком, а ее предки владели ранее домом моды, где одевалась Евгения, жена императора Наполеона III.

У Франсуазы и Пабло родились двое детей: Клод и Палома. Палома Пикассо, как известно, впоследствии стала известным ювелирным дизайнером и работала на Tiffany & Co.

Через десять лет Франсуаза и Пабло разошлись. А в 1964 году Жило выпустила книгу мемуаров, которая стала бестселлером.

Пабло Пикассо и Франсуаза

В ней она писала, что когда сообщила Пабло о том, что уходит от него, он спросил: "Ты думаешь, люди будут тобой интересоваться?"

"Они никогда не будут, правда. Даже если ты думаешь, что вы нравишься людям, это будет всего лишь своего рода любопытство, которое они будут испытывать к человеку, чья жизнь так близко коснулась меня", — заявил Пикассо, изумленный тем, что Франсуаза от него уходит.

Она была его единственной возлюбленной, которая ушла от него первой. И это его изумило.

"Ни одна женщина не бросит такого мужчину, как я", — сказал он, согласно ее мемуарам.

"Я сказала ему, что, может быть, ему так кажется, но я была той женщиной, которая хотела и собиралась это сделать. Бросить такого богатого и знаменитого, как он? Он не мог в это поверить", — вспоминала Франсуаза.

Но в отличие от двух его жен и многочисленных возлюбленных, Жило сумела перестроить свою жизнь после расставания с Пикассо.

Она продолжала рисовать и выставлять свои работы и писать книги. У нее была связь с греческим философом Костасом Акселосом, но поддерживала связь с Пикассо, даже сообщив ему о своем решении в 1955 году выйти замуж за друга детства Люка Симона, французского художника. Ее дочь Аурелия была плодом этого брака, который закончился разводом в 1962 году, через год после того, как Пикассо женился на Жаклин Рок, своей второй жене.

В 1970 году она вышла замуж за Джонаса Солка, американского исследователя-медика, разработавшего первую безопасную вакцину против полиомиелита, и какое-то время жила в Калифорнии.

Тем не менее именно благодаря ее роману с Пикассо она стала знаменита. Особенно после того, как в 1964 году были опубликованы ее мемуары "Жизнь с Пикассо", написанные совместно с Карлтоном Лейком. Они настолько разозлили Пикассо, что он прервал все контакты с Франсуазой и двумя их детьми.

Франсуаза Жило с одной из своих картин в 1982 году Фото: Getty Images

По мемуарам и по книгам о художнике был снят фильм 1996 года "Прожить жизнь с Пикассо", в котором ее сыграла Наташа Макэлхон, а Энтони Хопкинсу досталась роль Пикассо.

Трейлер фильма "Прожить жизнь с Пикассо"

Картины Жило также хорошо продавались и она выставлялась во всех самых известных музеях мира. Совсем недавно, в июне 2021 года, ее картина "Палома с гитарой" (1965), портрет ее дочери в голубых тонах, была продана на онлайн-аукционе Sotheby’s за 1,3 миллиона долларов.

А в ноябре 2021 года ее абстрактный холст 1977 года "Живой лес" был продан за 1,3 миллиона долларов на аукционе Christie's в Гонконге.

Когда во время интервью 2018 года журналист спросил у нее, чувствовала ли она когда-нибудь соперничество с Пикассо или его знаменитыми друзьями-художниками, она ответила: "Это никогда не приходило мне в голову".

Напомним, в прошлом году пропавшую восемь лет картину Пикассо "Лежащая женщина IV" стоимостью свыше 153 миллионов долларов, неожиданно обнаружили на стене в гостиной дома Имельды Маркос, вдовы филиппинского диктатора Фернандо Маркоса, в Сан-Хуане.