Джонни Депп поставил точку в вопросе возвращения в "Пираты Карибского моря": что решил актер

Депп не забыл, как поступила студия Disney с ним в то время, когда его обвиняли в домашнем насилии.

59-летний американский актер Джонни Депп отказался вернуться во франшизу "Пираты Карибского моря" и снова предстать в образе капитана Джека Воробья. И это несмотря на готовность Disney заплатить ему 20 миллионов долларов, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники из окружения звезды.

Депп настолько обиделся на то, что студия разорвала с ним контракт во время его судебных разборок с бывшей женой Эмбер Херд, что теперь, когда его репутация отбелена, он не собирается забывать, кто подставил ему подножку в непростое время.

На прошлой неделе президент студии Disney Шон Бэйли попал в заголовки мировых новостей, заявив, что студия "ни к чему не обязывает" в отношении возвращения Деппа. Многие восприняли это как гамбит, чтобы оставить дверь открытой для звезды после его победы в суде в Вирджинии в прошлом году по обвинениям в домашнем насилии. Но, проведя последние несколько месяцев, взвешивая, что он делает и чего не хочет делать, и накануне его 60-летия, источники, близкие к звезде, говорят, что съемки в фильме для Disney его не интересует.

"Они бросили его вслепую, даже несмотря на то, что Эмбер солгала. Хотя в Каннах он сказал, что не чувствует бойкота со стороны Голливуда, Депп, чувствительный человек, злится на то, как повернулись обвинения в домашнем насилии, и решил, что лучше всего сосредоточиться на жизни вдали от киноиндустрии", – рассказал друг актера.

Депп никогда не согласится вернуться к этому конкретному студийному фильму, утверждает источник, независимо от того, насколько выгодным будет предложение или насколько важной будет роль.

В трудное время от Джонни отвернулась не только Disney. Тим Бертон – давний друг актера – снимает второй фильм "Битлджус" для Warner Bros, но Депп не появится, несмотря на то, что является крестным отцом детей Тима. Это частично связано с его нежеланием снова связываться с Warner Bros после того, как студия вырезала его из франшизы "Фантастические твари", когда он проиграл дело о клевете в Лондоне.

После пяти лет, в основном занятых судебными тяжбами против бывшей жены Эмбер Херд, Депп восстанавливает свою карьеру и концентрируется на музыке, искусстве и режиссуре артхаусных фильмов.

Недавно в Каннах был показан фильм "Жанна Дюбарри", где Депп сыграл французского короля. Сам же он планирует режиссировать фильм об Амадео Модильяни.

Ранее Фокус писал, что Джонни решил купить паб в английской глубинке.