Дочь Кейт Мосс продемонстрировала идеальное платье-комбинацию

Юная модель очень похожа на свою звездную маму.

Лила Мосс, дочь легендарной супермодели Кейт Мосс, появилась на вечеринке на вечеринку Summer Preview 2023 Королевской академии искусств в Лондоне. Об этом пишет PageSix.

20-летняя красавица вышла на красную дорожку в обтягивающем черном атласном платье-комбинации Versace. Она дополнила элегантный образ серьгами и сделала минималистичный макияж.

Лила Мосс Фото: Getty Images

Наряд в стиле 90-х немного похож на откровенный образ ее 49-летней звездной мамы в 1993 году. Тогда на мероприятии Elite Model Agency Look of the Year Кейт Мосс надела полностью прозрачное платье-комбинацию, под которым были только черные трусы.

Кейт Мосс Фото: Getty Images

Лила Мосс пошла по стопам своей матери и это не первый раз, когда она отдает дань культовому личному стилю Кейт.

"Это так забавно, потому что я постоянно копирую ее наряды, — сказала Лила Vogue в начале этого года, добавив, что она унаследовала бесчисленное количество желанных вещей из шкафа звездной матери. — Я не могу украсть ее туфли, это разрушительно. У нее 6-й размер, а у меня 5-й, и это одно из моих самых больших сожалений".

