Лила Мосс украсила обложку майского выпуска Vogue Korea (фото)
Юная модель уверенно идет по стопам знаменитой матери.
Лила Мосс, дочь легендарной супермодели Кейт Мосс, появилась на обложке Vogue Korea для майского номера журнала 2023 года. 20-летняя красавица, которая уже несколько лет производит фурор в индустрии, выглядит потрясающе на обеих обложках.
Лила уверенно делает себе имя в индустрии моды: недавно она была объявлена лицом YSL Beauty, а затем стала амбассадором ювелирной компании Дэвида Юрмана.
На первой обложке изображен профиль Лилы, с акцентом на ее черты лица и яркий цвет губ. Модель изображена в капюшоне, что придает снимку таинственности, сохраняя при этом ощущение непринужденной элегантности.
На второй обложке модель изображена в структурированном блейзере, идеально стилизованном Майклом Филузом под руководством модного директора Ынен Сон. Оба изображения выполнены в черно-белом цвете и украшены дизайном Saint Laurent.
Парикмахер Стивен Бивер создал фирменные светлые локоны Лилы, добавив мягкий элемент в общий образ, а утонченный макияж сделал визажист Ллойд Симмондс.
Напомним, Лила Мосс ранее стала звездой показа Fendace, пройдя по подиуму с инсулиновой помпой для диабетиков. Модель не считает нужным скрывать свою болезнь, а, напротив, демонстрирует, что она никак не мешает ей в работе.
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