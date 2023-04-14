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Стиль жизни

Лила Мосс украсила обложку майского выпуска Vogue Korea (фото)

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Фото: Instagram lilamoss | Лила Мосс

Юная модель уверенно идет по стопам знаменитой матери.

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Лила Мосс, дочь легендарной супермодели Кейт Мосс, появилась на обложке Vogue Korea для майского номера журнала 2023 года. 20-летняя красавица, которая уже несколько лет производит фурор в индустрии, выглядит потрясающе на обеих обложках.

Лила уверенно делает себе имя в индустрии моды: недавно она была объявлена лицом YSL Beauty, а затем стала амбассадором ювелирной компании Дэвида Юрмана.

На первой обложке изображен профиль Лилы, с акцентом на ее черты лица и яркий цвет губ. Модель изображена в капюшоне, что придает снимку таинственности, сохраняя при этом ощущение непринужденной элегантности.

Лила Мосс на обложке Vogue Korea

На второй обложке модель изображена в структурированном блейзере, идеально стилизованном Майклом Филузом под руководством модного директора Ынен Сон. Оба изображения выполнены в черно-белом цвете и украшены дизайном Saint Laurent.

Лила Мосс на обложке Vogue Korea Fullscreen
Лила Мосс на обложке Vogue Korea
Фото: Instagram @voguekorea

Парикмахер Стивен Бивер создал фирменные светлые локоны Лилы, добавив мягкий элемент в общий образ, а утонченный макияж сделал визажист Ллойд Симмондс.

Напомним, Лила Мосс ранее стала звездой показа Fendace, пройдя по подиуму с инсулиновой помпой для диабетиков. Модель не считает нужным скрывать свою болезнь, а, напротив, демонстрирует, что она никак не мешает ей в работе.

Также Фокус писал, что Лила Мосс показала английский шик в новом номере Vogue.