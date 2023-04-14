Ліла Мосс прикрасила обкладинку травневого випуску Vogue Korea (фото)

Юна модель упевнено йде стопами знаменитої матері.

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Ліла Мосс, дочка легендарної супермоделі Кейт Мосс, з'явилася на обкладинці Vogue Korea для травневого номера журналу 2023 року. 20-річна красуня, яка вже кілька років робить фурор в індустрії, має приголомшливий вигляд на обох обкладинках.

Ліла впевнено робить собі ім'я в індустрії моди: нещодавно її було оголошено обличчям YSL Beauty, а потім вона стала амбасадоркою ювелірної компанії Девіда Юрмана.

На першій обкладинці зображено профіль Ліли з акцентом на її риси обличчя та яскравий колір губ. Модель зображена в капюшоні, що надає знімку таємничості, зберігаючи водночас відчуття невимушеної елегантності.

Ліла Мосс на обкладинці Vogue Korea

На другій обкладинці модель зображена в структурованому блейзері, ідеально стилізованому Майклом Філузом під керівництвом модного директора Инен Сон. Обидва зображення виконані в чорно-білому кольорі та прикрашені дизайном Saint Laurent.

Ліла Мосс на обкладинці Vogue Korea Фото: Instagram @voguekorea

Перукар Стівен Бівер створив фірмові світлі локони Ліли, додавши м'який елемент у загальний образ, а витончений макіяж зробив візажист Ллойд Сіммондс.

Нагадаємо, Ліла Мосс раніше стала зіркою показу Fendace, пройшовши подіумом із інсуліновою помпою для діабетиків. Модель не вважає за потрібне приховувати свою хворобу, а, навпаки, демонструє, що вона ніяк не заважає їй у роботі.

Також Фокус писав, що Ліла Мосс показала англійський шик у новому номері Vogue.