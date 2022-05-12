Ліла Мосс позувала в кампейні Fendace із сенсором для діабетиків (фото)

Юна модель страждає від діабету першого типу.

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Донька британської супермоделі Кейт Мосс Ліла Мосс стала учасницею рекламного кампейну Fendace, у якому пройшлася подіумом із сенсором для діабетиків. Про це пише Page Six.

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19-річна модель знялася в новій рекламній кампанії для колаборації Fendi та Versace, у якій не приховала те, що користується спеціальною інсуліновою помпою.

[ + – ] Ліла Мосс вийшла на подіум із сенсором для діабетиків

Юна модель не дозволяє своєму цукровому діабету 1 типу гальмувати її кар'єру в моді та йти стопами своєї матері, супермоделі 90-х Кейт Мосс.

Ліла приміряла сукню з принтом у стилі бароко на чорних масивних підборах, та опублікувала у своєму Instagram знімки з фотосесії. Підписники моделі похвалили її в коментарях, зауваживши, як Ліла представляє інших людей, які живуть з цією хворобою.

[ + – ] Донька Кейт Мосс Фото: lilamoss

"Дякуємо за те, що показали свою свободу, це багато означає для спільноти типу 1", – писали в коментарях фоловери Ліли.

Тим часом модельєрка Донателла Версаче прокоментувала: "Так красиво!!!".

[ + – ] Ліла Мосс на Met Gala 2022

Це не перший випадок, коли Ліла Мосс демонструє своє медичне обладнання: у вересні 2021 вона вийшла на подіум для показу мод "Fendace", з гордістю демонструючи інсулінову помпу на своєму стегні. На Met Gala 2022 19-річна модель також прийшла у відкритій сукні, через яку було видно спеціальний сенсор на нозі знаменитості.

Нагадаємо, Ліла Мосс знялася для британського Vogue та приміряла цікаві образи.

Тим часом зіркова мама Ліли може допомогти Джонні Деппу виграти суд проти своєї колишньої дружини Ембер Герд.