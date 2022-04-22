Донька Кейт Мосс знялася для британського Vogue
Дівчина пішла стопами матері в модельній кар'єрі.
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19-річна Ліла Грейс Мосс, донька супермоделі Кейт Мосс, стала обличчям нового випуску британського Vogue. Новиною дівчина поділилася на своїй Instagram-сторінці.
Дівчина постала в неймовірно ніжному образі з незвичайним головним убором, що нагадує польову квітку. На обличчі Ліли був макіяж з акцентом на очі.
"Моя перша обкладинка @britishvogue!!!! Для мене була честь працювати з усіма вами #StevenMeisel #JoeMcKenna @patmcgrathreal @guidopalau @jinsoonchoi 💫 Дякую @edward_enninful за все і найнеймовірнішій команді за ці два незабутні дні на знімальному майданчику 💗", — зазначила юна зірка глянців.
Донька зірки світового моделінгу пішла стопами матері ще кілька років тому. У 2018 році Ліла стала обличчям косметичної марки Marc Jacobs, а через два роки дебютувала на Тижні моди в Парижі, а саме в показі бренду Miu Miu.
Користувачі мережі вже помітили неймовірну схожість 48-річної Кейт Мосс та її доньки після нової фотосесії.
Зазначимо, що 19-річна Ліла — єдина донька британської супермоделі. Вона народилася від генерального директора і співвласника Dazed Media Джефферсона Хака. Проте пара не уклала офіційний шлюб, а через декілька років після народження Ліли вони розійшлися.
Нагадаємо, Ліла Мосс стала головною зіркою показу Richard Quinn у межах лондонського Тижня моди.
Також Фокус писав про найуспішніших моделей 2021 року. До їх списку увійшла і мама Ліли — британська супермодель Кейт Мосс.