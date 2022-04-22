Дочь Кейт Мосс снялась для британского Vogue

Девушка пошла по стопам матери в модельной карьере.

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19-летняя Лила Грейс Мосс, дочь супермодели Кейт Мосс, стала лицом нового выпуска британского Vogue. Новостью она поделилась на своей Instagram-странице.

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Девушка предстала в невероятно нежном образе с необычным головным убором, напоминающим полевой цветок. На лице Лилы был макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Дочь Кейт Мосс стала лицом нового выпуска британского Vogue

"Моя первая обложка @britishvogue!!!! Для меня была честь работать со всеми вами #StevenMeisel #JoeMcKenna @patmcgrathreal @guidopalau @jinsoonchoi 💫 Спасибо @edward_enninful за все и самой невероятной команде за эти два незабываемых дня съемок", — отметила юная звезда глянцев.

[ + – ] Лила – единственная дочь Кейт Мосс

Дочь звезды мирового моделинга пошла по стопам матери еще несколько лет назад. В 2018 году Лила стала лицом косметической марки Marc Jacobs, а два года спустя дебютировала на Неделе моды в Париже, а именно в показе бренда Miu Miu.

Пользователи Сети уже заметили невероятное сходство 48-летней Кейт Мосс и ее дочери после новой фотосессии.

[ + – ] Лила Мосс для британского глянца

Отметим, что 19-летняя Лила – единственная дочь британской супермодели. Она родилась от генерального директора и совладельца Dazed Media Джефферсона Хака. Однако пара не заключила официальный брак, а спустя несколько лет после рождения Лилы они разошлись.

Напомним, Лила Мосс стала главной звездой показа Richard Quinn в рамках лондонской Недели моды.

Также Фокус писал о самых успешных моделях 2021 года. В их список вошла и мама Лилы – британская супермодель Кейт Мосс.