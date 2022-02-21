19-летняя дочь Кейт Мосс cтала главной звездой показа Richard Quinn

Лила Мосс вышла на подиум в рамках лондонской Недели моды

18 февраля в Лондоне стартовала Неделя моды и одним из самых ярких событий уже назвали показ знаменитого британского дизайнера Ричарда Куинна. Закрывала показ в традиционном стиле – в свадебном платье, — Лила Мосс, 19-летняя дочь супермодели 1990-х Кейт Мосс. Об этом пишет Elle.

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Ричард Куинн презентовал новую коллекцию своего бренда Richard Quinn сезона осень-зима 2022/23. Модели дефилировали в платьях с яркими цветочными принтами, объемных пальто, футуристичных шляпках и не менее экстравагантных нарядах.

[ + – ] Лила Мосс на показе Ричарда Куинна

Ричард Куинн прославился в 2018 году, когда его показ под названием Balmoral посетила сама королева Елизавета II. Дизайнер не скрывал, что вдохновлялся шотландскими образами королевы, которая, отдыхая в Балморале, предпочитает сохранять прическу с помощью шелковых платков и косынок.

[ + – ] Лила Мосс на показе Ричарда Куинна

А главной звездой модного шоу стала 19-летняя Лила, закрывшая показ. Она вышла в белом мини-платье, обруче-венке с цветами и букетом.

Впрочем, появление Лилы Мосс не стало единственной сенсацией показа. Сейчас модные таблоиды обсуждают и платье-кокон цвета фуксии в котором дефилировала Ирина Шейк.

[ + – ] Ирина Шейк на показе Ричарда Куинна

Напомним, Куинна называют "королем принтов", свою карьеру он начинал именно, как дизайнер принтов. Во время учебы в лондонском Central St. Martins, который он окончил в 2016 году, Ричард был возмущен высокими ценами на ткани и скучными принтами на них, а потому начал создавать ткани с такими принтами, которые ему подходили.

Свои первые модели он создавал в строительной мастерской отца на списанном оборудовании, которое покупал по всей Британии.

Сегодня принты у Куинна заказывают Burberry и Ports 1961, а в его нарядах на красных дорожках появляются Бейонсе, Амаль Клуни и Леди Гага.